Эксперт дал прогноз по росту цен на новостройки в России

Эксперт дал прогноз по росту цен на новостройки в России

2025-09-04T14:50+0300

МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Уровень роста цен на новостройки в России может оказаться в 2026 году самым низким с 2017 года и составить всего 3%, сообщил в ходе онлайн-дискуссии руководитель портала "ЕРЗ.РФ" Кирилл Холопик. "По ценам мы уже видим стабилизацию, прогноз на этот год – всего 5,5%, в следующем году еще ниже – 3%", – сказал он. Согласно данным ЕРЗ, наиболее высокими за последние восемь лет были темпы роста цен на первичное жилье в России в 2020 (+19%), в 2021 (+32,4%) и в 2022 (+28,1%) годах. В 2023-м цены увеличились на 7,3%, в 2024-м – на 9,3%. Сопоставимым по ожидаемому в 2026 году уровню роста цен был только 2017 год, когда первичное жилье подорожало на 2,6%. Как обратил внимание Холопик, девелоперам многоквартирных домов в 2025 году из-за общей ситуации на рынке стоит опасаться снижения по сравнению с предыдущим годом количества проданных квартир по договорам долевого участия (ДДУ) на 16,5% – до 475 тысяч лотов. Рекордным для рынка новостроек в России был 2023 год, когда было заключено 772,8 тысячи ДДУ, напомнил эксперт. А вот в следующем году, ожидает он, будет "некоторое оживление продаж" из-за повышения доступности рыночной ипотеки на фоне снижения ключевой ставки. По результатам 2026 года в ЕРЗ ожидают регистрации 480 тысяч договоров долевого участия на жилье.

