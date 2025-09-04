https://1prime.ru/20250904/obem-861753969.html
Объем поставок "Новатэка" по Севморпути превысил 24 миллиона тонн
2025-09-04T07:54+0300
2025-09-04T07:54+0300
2025-09-04T07:54+0300
энергетика
газ
россия
арктика
владивосток
новатэк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Общий объем поставок "Новатэка" по Северному морскому пути (СМП) в прошлом году превысил 24 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), сообщил заместитель председателя правления компании Евгений Амбросов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В 2024 году суммарный объем грузов с наших арктических проектов по СМП превысил 24 миллиона тонн", – сказал он на сессии "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
арктика
владивосток
