Индия сменит Китай в качестве крупнейшей экономики мира, заявили в ОЭСР

2025-09-04T14:34+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Индия сменит Китай в качестве крупнейшей экономики мира к середине 2060-х годов, говорится в долгосрочном прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с которым ознакомилось РИА Новости. "Китай является крупнейшей экономикой мира с 2016 года и, по прогнозам, останется таковой до середины 2060-х годов, когда его обойдет Индия", - пишут аналитики. Согласно базовому сценарию ОЭСР, ежегодный рост мирового выпуска постепенно замедлится с примерно 2,9% в настоящее время до 2,7% в первой половине 2030-х годов, 2,1% - в начале 2040-х годов и останется на уровне около 1,3% во второй половине столетия. Основная причина - замедление роста численности населения трудоспособного возраста (от 15 до 74 лет) и темпов роста производительности труда в странах с развивающейся экономикой. Замедление будет наблюдаться во всех регионах мира, кроме стран Африки к югу от Сахары. Особенно заметно это будет в Восточной Азии: ее вклад в рост сократится с более чем одного процентного пункта сегодня до менее одной пятой процентного пункта к концу столетия. Основная часть этого замедления приходится на Китай: его индивидуальный вклад в мировой годовой рост сократится с примерно 0,9 процентного пункта сегодня (это почти треть мирового роста) до нуля к концу 2050-х годов. Что же касается стран Африки к югу от Сахары, то на них к 2100 году будет приходиться около 13% мирового производства по сравнению с сегодняшними 3%.
