Минпромторг ожидает роста доли онлайн-площадок в структуре торговли

2025-09-04T19:13+0300

2025-09-04T19:13+0300

2025-09-04T19:13+0300

бизнес

россия

рф

владивосток

минпромторг

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Доля онлайн-площадок в структуре торговли по итогам текущего года ожидается около 20%, а к 2030 году этот показатель может составить порядка 33-35%, рассказал журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ВЭФ-2025. "Я еще весной свой прогноз скромно озвучивал, что к 2030 году мы достигнем порядка 33-35% доли онлайн-площадок в структуре торговли. Я думаю, что такой рост, который был под 40% в год, он в итоге снизится и в конечном итоге остановится, потому что нет резервов так расти у онлайн рынка. Но думаю, что до 20% рынка в текущем году они могут занять", - сказал Чекушов. Согласно его экспертной оценке, в 2024 году объем розничной торговли в России составил 56 триллионов рублей, их низ 15,5% составила онлайн торговля. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

