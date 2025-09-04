Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/orgkomitet-861747164.html
Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны
Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны - 04.09.2025, ПРАЙМ
Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны
Оргкомитет при подготовке Восточного экономического форума ориентируется на дружественные России страны, однако приветствует и участие представителей... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T05:18+0300
2025-09-04T05:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
владивосток
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861747164.jpg?1756952295
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Оргкомитет при подготовке Восточного экономического форума ориентируется на дружественные России страны, однако приветствует и участие представителей государств, ведущих "не очень адекватную политику" по отношению к РФ, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "Росконгресс" выступает организатором ВЭФ. "Организационный комитет ориентируется на дружественные страны. Несомненно, мы приветствуем участие и бизнеса, и всех представителей из стран, которые на сегодняшний день ведут, скажем так, не очень адекватную политику по отношению к Российской Федерации. Это все увязано с решениями правительств - сами страны, на мой взгляд, сложно назвать недружественными. История показывает, что времена меняются, политики меняются, и потом наступают дружба, мир, и все равно люди, страны находят точки соприкосновения", - сказал Стуглев. Он отметил, что даже итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн показали, что при любых конфликтах потом будет найдено решение, которое позволит странам развивать новые проекты. "Поэтому мы (организационный комитет – ред.) не останавливаем сотрудничество со всеми, кто хочет работать с нами", - уточнил Стуглев. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, владивосток, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Владивосток, Росконгресс
05:18 04.09.2025
 
Оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны

Стуглев: оргкомитет ВЭФ ориентируется на дружественные страны

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Оргкомитет при подготовке Восточного экономического форума ориентируется на дружественные России страны, однако приветствует и участие представителей государств, ведущих "не очень адекватную политику" по отношению к РФ, сообщил РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Росконгресс" выступает организатором ВЭФ.
"Организационный комитет ориентируется на дружественные страны. Несомненно, мы приветствуем участие и бизнеса, и всех представителей из стран, которые на сегодняшний день ведут, скажем так, не очень адекватную политику по отношению к Российской Федерации. Это все увязано с решениями правительств - сами страны, на мой взгляд, сложно назвать недружественными. История показывает, что времена меняются, политики меняются, и потом наступают дружба, мир, и все равно люди, страны находят точки соприкосновения", - сказал Стуглев.
Он отметил, что даже итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн показали, что при любых конфликтах потом будет найдено решение, которое позволит странам развивать новые проекты.
"Поэтому мы (организационный комитет – ред.) не останавливаем сотрудничество со всеми, кто хочет работать с нами", - уточнил Стуглев.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаРФВладивостокРосконгресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала