Торговля России и Армении значительно сократилась, заявил Оверчук - 04.09.2025
Торговля России и Армении значительно сократилась, заявил Оверчук
2025-09-04T10:33+0300
2025-09-04T10:33+0300
экономика
россия
бизнес
армения
алексей оверчук
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Торговля России и Армении значительно сократилась, ожидается, что к концу года показатели упадут в два раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Она (торговля - ред.) сократилась значительно. Мы ожидаем, что к концу года она упадет по сравнению с прошлым годом в два раза. Если в прошлом году было 12,4 миллиардов долларов, то в этом году будет в районе шести, может быть чуть побольше", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ.
армения
россия, бизнес, армения, алексей оверчук
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, АРМЕНИЯ, Алексей Оверчук
10:33 04.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Торговля России и Армении значительно сократилась, ожидается, что к концу года показатели упадут в два раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Она (торговля - ред.) сократилась значительно. Мы ожидаем, что к концу года она упадет по сравнению с прошлым годом в два раза. Если в прошлом году было 12,4 миллиардов долларов, то в этом году будет в районе шести, может быть чуть побольше", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ.
Пашинян на встрече с Путиным назвал Россию и Армению братскими странами
31 августа, 16:58
31 августа, 16:58
 
Экономика РОССИЯ Бизнес АРМЕНИЯ Алексей Оверчук
 
 
