Торговля России и Армении значительно сократилась, заявил Оверчук

2025-09-04T10:33+0300

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Торговля России и Армении значительно сократилась, ожидается, что к концу года показатели упадут в два раза, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Она (торговля - ред.) сократилась значительно. Мы ожидаем, что к концу года она упадет по сравнению с прошлым годом в два раза. Если в прошлом году было 12,4 миллиардов долларов, то в этом году будет в районе шести, может быть чуть побольше", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ.

