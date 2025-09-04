Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук рассказал об отношениях России и Азербайджана в экономике - 04.09.2025
Оверчук рассказал об отношениях России и Азербайджана в экономике
Оверчук рассказал об отношениях России и Азербайджана в экономике - 04.09.2025, ПРАЙМ
Оверчук рассказал об отношениях России и Азербайджана в экономике
Отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо, на саммите ШОС были активные контакты с коллегами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T10:47+0300
2025-09-04T10:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861768340_0:161:2770:1719_1920x0_80_0_0_4afd9bf9852ad225a356cfb83d3ea83f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо, на саммите ШОС были активные контакты с коллегами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "В экономической сфере отношения развиваются очень хорошо. Мы поддерживаем контакты постоянно, в том числе на полях саммита ШОС активно общались с коллегами. Поэтому с Азербайджаном в экономическом плане отношения развиваются нормально, как и планировали", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
10:47 04.09.2025
 
Оверчук рассказал об отношениях России и Азербайджана в экономике

Оверчук: отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо, на саммите ШОС были активные контакты с коллегами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"В экономической сфере отношения развиваются очень хорошо. Мы поддерживаем контакты постоянно, в том числе на полях саммита ШОС активно общались с коллегами. Поэтому с Азербайджаном в экономическом плане отношения развиваются нормально, как и планировали", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Оверчук отметил важность сотрудничества России и Азербайджана
Экономика
 
 
