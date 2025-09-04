Оверчук рассказал об отношениях России и Азербайджана в экономике

https://1prime.ru/20250904/overchuk-861768491.html

2025-09-04T10:47+0300

экономика

россия

азербайджан

владивосток

алексей оверчук

шос

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Отношения России и Азербайджана в экономике развиваются очень хорошо, на саммите ШОС были активные контакты с коллегами, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "В экономической сфере отношения развиваются очень хорошо. Мы поддерживаем контакты постоянно, в том числе на полях саммита ШОС активно общались с коллегами. Поэтому с Азербайджаном в экономическом плане отношения развиваются нормально, как и планировали", - сказал Оверчук журналистам на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

азербайджан

владивосток

2025

россия, азербайджан, владивосток, алексей оверчук, шос