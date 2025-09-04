Ozon вложит более пяти миллиардов рублей в развитие ПВЗ на Дальнем Востоке

https://1prime.ru/20250904/ozon-861742299.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ozon в текущем году инвестирует более 5 миллиарда рублей в развитие сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Дальневосточном федеральном округе, заявил РИА Новости вице-президент компании по взаимодействию с органами государственной власти Дмитрий Ким в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025). "Ozon инвестирует более 5 миллиардов рублей в развитие сети пунктов выдачи на Дальнем Востоке в 2025 году", - сказал Ким. Он отметил, что для компании развитие в этом регионе - один из приоритетов, а средства будут направлены на выплаты действующим владельцам ПВЗ и финансовую поддержку предпринимателей, которые откроют новые точки выдачи. По словам Кима, новые пункты выдачи заказов упростят отгрузку товаров местных предпринимателей и помогут им нарастить оборот от продаж. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

