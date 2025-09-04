Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в России - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/ozon-861798643.html
Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в России
Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в России - 04.09.2025, ПРАЙМ
Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в России
Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в России на территории САР Октябрьский: компания ожидает, что процедура завершится в октябре 2025 года,... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T17:34+0300
2025-09-04T17:34+0300
россия
кипр
ozon
озон
нрд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_29faaa4d391837b07ba117ae1ddbf8f8.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в России на территории САР Октябрьский: компания ожидает, что процедура завершится в октябре 2025 года, говорится в сообщении компании. "Ozon Holdings PLC сегодня объявляет о подаче документов для государственной регистрации Компании в качестве Международной компании Публичного акционерного общества "Озон" (далее - МКПАО "Озон") на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область). Компания ожидает, что процедура регистрации МКПАО "Озон" завершится в октябре 2025 года", - сказано в сообщении. Уточняется, что за несколько дней до регистрации компания приостановит торги на Московской бирже - они возобновятся до конца 2025 года. Биржа заранее проинформирует об этом инвесторов, говорится в сообщении. Как прокомментировали в пресс-службе Ozon, расписки, учитываемые в российской инфраструктуре (например, в НРД), которые оказались в ней до момента регистрации МКПАО, будут автоматически конвертированы в российские акции. В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон". Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.
https://1prime.ru/20250903/ozon-861681214.html
кипр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_082f83e7062e067af941c7453ab07690.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кипр, ozon, озон, нрд
РОССИЯ, КИПР, Ozon, Озон, НРД
17:34 04.09.2025
 
Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в России

Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в России в САР Октябрьский

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Ozon. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ozon подал документы для регистрации в качестве МКПАО в России на территории САР Октябрьский: компания ожидает, что процедура завершится в октябре 2025 года, говорится в сообщении компании.
"Ozon Holdings PLC сегодня объявляет о подаче документов для государственной регистрации Компании в качестве Международной компании Публичного акционерного общества "Озон" (далее - МКПАО "Озон") на территории специального административного района острова Октябрьский (Калининградская область). Компания ожидает, что процедура регистрации МКПАО "Озон" завершится в октябре 2025 года", - сказано в сообщении.
Уточняется, что за несколько дней до регистрации компания приостановит торги на Московской бирже - они возобновятся до конца 2025 года. Биржа заранее проинформирует об этом инвесторов, говорится в сообщении.
Как прокомментировали в пресс-службе Ozon, расписки, учитываемые в российской инфраструктуре (например, в НРД), которые оказались в ней до момента регистрации МКПАО, будут автоматически конвертированы в российские акции.
В конце 2024 года акционеры Ozon приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Россию, она будет зарегистрирована в калининградском специальном административном районе в форме МКПАО "Озон".
Смена юрисдикции будет содействовать росту ликвидности бумаг для инвесторов, снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции, уточнялось в материалах компании.
Склад Ozon - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Клиентами Ozon являются уже примерно 50% жителей Дальнего Востока
Вчера, 05:43
 
РОССИЯКИПРOzonОзонНРД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала