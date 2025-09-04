https://1prime.ru/20250904/parad-861746532.html
Во Франции выступили с призывом к странам ЕС после парада в Пекине
Во Франции выступили с призывом к странам ЕС после парада в Пекине - 04.09.2025, ПРАЙМ
Во Франции выступили с призывом к странам ЕС после парада в Пекине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказал мнение на своей странице в социальной сети Х, что после военного парада в Пекине государства... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T05:13+0300
2025-09-04T05:13+0300
2025-09-04T05:13+0300
китай
франция
владимир путин
си цзиньпин
пекин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628311_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dbe01034cfc2a2c0949ca10a14949b6f.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказал мнение на своей странице в социальной сети Х, что после военного парада в Пекине государства Европейского союза должны оперативно нацелиться на достижение мира."Макрон настольно самоуверен, что готов конфликтовать со всем миром вместе со своей Урсулой и Коалицией желающих. Пора остановить это безумие. Немедленно необходимы мир и диалог с новым многополярным миром!" — заявил политик, комментируя видеоматериалы с парада.Филиппо акцентировал внимание на том, что лидеры, участвовавшие в церемонии, представляли несколько миллиардов человек.В среду на площади Тяньаньмэнь в столице Китая состоялся военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Войне против японских захватчиков и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в роли главного гостя, а также лидеры еще 25 стран, были приглашены председателем КНР Си Цзиньпином на это мероприятие.
китай
франция
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861628311_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2da8f3f92538cebfb51b9775942318a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, франция, владимир путин, си цзиньпин, пекин
КИТАЙ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Пекин
Во Франции выступили с призывом к странам ЕС после парада в Пекине
Политик Филиппо призвал европейских политиков к достижению мира после парада в Пекине