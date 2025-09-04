https://1prime.ru/20250904/parad-861746532.html

Во Франции выступили с призывом к странам ЕС после парада в Пекине

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказал мнение на своей странице в социальной сети Х, что после военного парада в Пекине государства Европейского союза должны оперативно нацелиться на достижение мира."Макрон настольно самоуверен, что готов конфликтовать со всем миром вместе со своей Урсулой и Коалицией желающих. Пора остановить это безумие. Немедленно необходимы мир и диалог с новым многополярным миром!" — заявил политик, комментируя видеоматериалы с парада.Филиппо акцентировал внимание на том, что лидеры, участвовавшие в церемонии, представляли несколько миллиардов человек.В среду на площади Тяньаньмэнь в столице Китая состоялся военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Войне против японских захватчиков и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в роли главного гостя, а также лидеры еще 25 стран, были приглашены председателем КНР Си Цзиньпином на это мероприятие.

