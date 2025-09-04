https://1prime.ru/20250904/pekin-861781633.html
Си Цзиньпин проведет встречу с Ким Чен Ыном в Пекине
Си Цзиньпин проведет встречу с Ким Чен Ыном в Пекине - 04.09.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин проведет встречу с Ким Чен Ыном в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине в четверг, сообщает Центральное телевидение Китая. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T13:07+0300
2025-09-04T13:07+0300
2025-09-04T13:07+0300
политика
мировая экономика
общество
китай
кндр
пекин
си цзиньпин
ким чен ын
https://cdnn.1prime.ru/img/82869/69/828696982_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_7c2f58428c9aa84dc4eb747077e5aa39.jpg
ПЕКИН, 4 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине в четверг, сообщает Центральное телевидение Китая. "Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин 4 сентября проведет в Доме народных собраний в Пекине переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, который находится в Китае для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне", - говорится в сообщении телеканала.
https://1prime.ru/20250904/kitay-861751249.html
китай
кндр
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82869/69/828696982_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_745b154c5407f3c689b50de5b04e7d44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , китай, кндр, пекин, си цзиньпин, ким чен ын
Политика, Мировая экономика, Общество , КИТАЙ, КНДР, Пекин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын
Си Цзиньпин проведет встречу с Ким Чен Ыном в Пекине
Си Цзиньпин встретится с Ким Чен Ыном в Пекине в четверг