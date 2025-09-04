Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин проведет встречу с Ким Чен Ыном в Пекине - 04.09.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Си Цзиньпин проведет встречу с Ким Чен Ыном в Пекине
2025-09-04T13:07+0300
2025-09-04T13:07+0300
ПЕКИН, 4 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине в четверг, сообщает Центральное телевидение Китая. "Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин 4 сентября проведет в Доме народных собраний в Пекине переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, который находится в Китае для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне", - говорится в сообщении телеканала.
13:07 04.09.2025
 
Си Цзиньпин проведет встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Си Цзиньпин встретится с Ким Чен Ыном в Пекине в четверг

ПЕКИН, 4 сен - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине в четверг, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Генеральный секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин 4 сентября проведет в Доме народных собраний в Пекине переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном, который находится в Китае для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне", - говорится в сообщении телеканала.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
На Западе объяснили встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Заголовок открываемого материала