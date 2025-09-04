https://1prime.ru/20250904/poshliny-861806769.html
Мексика рассматривает возможность введения пошлин на импорт из КНР
МЕХИКО, 4 сен - ПРАЙМ. Правительство Мексики рассматривает возможность введения пошлин на импорт из государств, с которыми у неё нет торговых соглашений, включая Китай, заявила президент Клаудия Шейнбаум. "Мы рассматриваем возможность ввести, как часть "Плана Мексика", который мы представили после прихода в правительство, некоторые таможенные пошлины для стран, с которыми у нас нет торгового договора. Среди них есть Китай, но это не единственная страна", – сказала Шейнбаум на пресс-конференции. Политик напомнила, что Мексика имеет действующие соглашения с многими странами мира, а также привела пример решения предыдущей администрации Андреса Мануэля Лопеса Обрадора ввести пошлины на импорт стали из всех стран, с которыми у Мексики нет торгового соглашения. По данным правительства Мексики, страна является участницей 14 соглашений о свободной торговле, которые охватывают 52 страны в Америке, Европе и Азии. По словам Шейнбаум, власти "в свое время" объявят о том, в каких отраслях будут введены новые пошлины. "Это часть нашей политики, это не ново. Мы в декабре установили пошлины на импорт текстиля, в соответствии с декретом, изданным министерством экономики, чтобы защитить текстильную промышленность нашей страны. На кого они распространяются? На все страны, с которыми у нас нет торгового соглашения", - добавила президент.
