Поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50% в 2025 году

Поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50% в 2025 году

2025-09-04T06:31+0300

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50% в 2025 году, заявил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на сессии ВЭФ. "Хотя общий товарооборот пока еще, наверное, не самый великий, но уже только в 2025 году (он вырос - ред.) на 10%. При этом поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50%, что тоже очень радует", - заявил Титов на сессии "Россия-Таиланд". По его словам, Россия и Таиланд могут говорить и о каких-то более сложных технологических продуктах. "У меня была встреча недавно в Нью-Йорке, мы во время форума высокого уровня по устойчивому развитию с министром иностранных дел Таиланда тоже обсуждали возможности, и на первое место вышли наши потенциалы взаимодействия в области новых цифровых технологий", - поделился эксперт. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

