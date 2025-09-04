https://1prime.ru/20250904/postavki-861749957.html
Поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50% в 2025 году
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50% в 2025 году, заявил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на сессии ВЭФ.
"Хотя общий товарооборот пока еще, наверное, не самый великий, но уже только в 2025 году (он вырос - ред.) на 10%. При этом поставки тайских продуктов в Россию выросли на 50%, что тоже очень радует", - заявил Титов на сессии "Россия-Таиланд".
По его словам, Россия и Таиланд могут говорить и о каких-то более сложных технологических продуктах.
"У меня была встреча недавно в Нью-Йорке, мы во время форума высокого уровня по устойчивому развитию с министром иностранных дел Таиланда тоже обсуждали возможности, и на первое место вышли наши потенциалы взаимодействия в области новых цифровых технологий", - поделился эксперт.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
