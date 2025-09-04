Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку - 04.09.2025
ЕС и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку
ЕС и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку - 04.09.2025, ПРАЙМ
ЕС и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку
Евросоюз и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку дня на предстоящем саммите ЕС-Индия как можно раньше в 2026 году, заявила в соцсети X... | 04.09.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Евросоюз и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку дня на предстоящем саммите ЕС-Индия как можно раньше в 2026 году, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с премьер-министром Индии Наредрой Моди. "Заглядывая вперед, мы планируем согласовать совместную стратегическую повестку дня на следующем саммите ЕС-Индия, который состоится как можно раньше в 2026 году", - сказано в публикации. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлин на автомобили и спиртные напитки, а также передвижения людей. Переговоры были возобновлены в мае 2021 года. Фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале этого года отметила, что она и премьер-министр Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
Экономика, ИНДИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
16:11 04.09.2025
 
ЕС и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку

Фон дер Ляйен: ЕС и Индия планируют согласовать стратегию на саммите в 2026 году

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Евросоюз и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку дня на предстоящем саммите ЕС-Индия как можно раньше в 2026 году, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с премьер-министром Индии Наредрой Моди.
"Заглядывая вперед, мы планируем согласовать совместную стратегическую повестку дня на следующем саммите ЕС-Индия, который состоится как можно раньше в 2026 году", - сказано в публикации.
Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлин на автомобили и спиртные напитки, а также передвижения людей. Переговоры были возобновлены в мае 2021 года.
Фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале этого года отметила, что она и премьер-министр Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
Экономика
 
 
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
