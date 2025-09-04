https://1prime.ru/20250904/povestka-861792702.html
ЕС и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку
ЕС и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку - 04.09.2025, ПРАЙМ
ЕС и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку
Евросоюз и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку дня на предстоящем саммите ЕС-Индия как можно раньше в 2026 году, заявила в соцсети X... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T16:11+0300
2025-09-04T16:11+0300
2025-09-04T16:11+0300
экономика
индия
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_f2efb022c6def43fc83566989fbf2d17.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Евросоюз и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку дня на предстоящем саммите ЕС-Индия как можно раньше в 2026 году, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с премьер-министром Индии Наредрой Моди. "Заглядывая вперед, мы планируем согласовать совместную стратегическую повестку дня на следующем саммите ЕС-Индия, который состоится как можно раньше в 2026 году", - сказано в публикации. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлин на автомобили и спиртные напитки, а также передвижения людей. Переговоры были возобновлены в мае 2021 года. Фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале этого года отметила, что она и премьер-министр Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
https://1prime.ru/20250904/tramp-861788523.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564730_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e6b4c36caa270d8360a35591882b2cda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, ИНДИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
ЕС и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку
Фон дер Ляйен: ЕС и Индия планируют согласовать стратегию на саммите в 2026 году
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - ПРАЙМ. Евросоюз и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку дня на предстоящем саммите ЕС-Индия как можно раньше в 2026 году, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с премьер-министром Индии Наредрой Моди.
"Заглядывая вперед, мы планируем согласовать совместную стратегическую повестку дня на следующем саммите ЕС-Индия, который состоится как можно раньше в 2026 году", - сказано в публикации.
Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлин на автомобили и спиртные напитки, а также передвижения людей. Переговоры были возобновлены в мае 2021 года.
Фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале этого года отметила, что она и премьер-министр Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
Трамп отклонил предложение о торговом соглашении с Индией, пишут СМИ