МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
00:21 04.09.2025
 
Правительство обсудит единый порядок расчета страховых выплат

Кабмин рассмотрит проект о едином порядке расчета страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
 
Заголовок открываемого материала