https://1prime.ru/20250904/pravitelstvo-861740872.html

Правительство обсудит единый порядок расчета страховых выплат

Правительство обсудит единый порядок расчета страховых выплат - 04.09.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит единый порядок расчета страховых выплат

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T00:21+0300

2025-09-04T00:21+0300

2025-09-04T00:21+0300

экономика

россия

запорожская область

рф

херсонская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861740872.jpg?1756934473

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

запорожская область

рф

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запорожская область, рф, херсонская область