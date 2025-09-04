https://1prime.ru/20250904/pravitelstvo-861740872.html
Правительство обсудит единый порядок расчета страховых выплат
Правительство обсудит единый порядок расчета страховых выплат - 04.09.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит единый порядок расчета страховых выплат
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T00:21+0300
2025-09-04T00:21+0300
2025-09-04T00:21+0300
экономика
россия
запорожская область
рф
херсонская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861740872.jpg?1756934473
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
запорожская область
рф
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, рф, херсонская область
Экономика, РОССИЯ, Запорожская область, РФ, Херсонская область
Правительство обсудит единый порядок расчета страховых выплат
Кабмин рассмотрит проект о едином порядке расчета страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области". Разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.