Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приамурье более 70 китайских компаний стоят в очереди по закупке газа - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250904/priamurja-861742964.html
В Приамурье более 70 китайских компаний стоят в очереди по закупке газа
В Приамурье более 70 китайских компаний стоят в очереди по закупке газа - 04.09.2025, ПРАЙМ
В Приамурье более 70 китайских компаний стоят в очереди по закупке газа
Свыше 70 китайских компаний стоят в очереди по закупке сжиженного газа в Приамурье, а в перспективе двух лет около 200 автомобилей в сутки будут перевозить газ... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T03:16+0300
2025-09-04T03:16+0300
бизнес
энергетика
газ
китай
приамурье
амурская область
василий орлов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861742964.jpg?1756944983
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Свыше 70 китайских компаний стоят в очереди по закупке сжиженного газа в Приамурье, а в перспективе двух лет около 200 автомобилей в сутки будут перевозить газ по автомосту в Китай, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов. Полноценная эксплуатация международного автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ после снятия карантинных ограничений в Китае началась в 2022 году и его показатели стабильно растут. По словам Орлова, 2024 год по сравнению с 2023-м показал увеличение грузооборота на 30%. В первое полугодие 2025 года по отношению к этому же периоду 2024-го показатель вырос на 25%. "Отдельный трек здесь – это опасные грузы. Дело в том, что у нас газовый кластер, где производится газ различных марок, в том числе сжиженный природный газ, очень большая заинтересованность китайских инвесторов. Порядка 70 компаний в очереди стоят на то, чтобы покупать этот сжиженный природный газ. Если у нас в июне, - мы только начинали эти перевозки, - семь автомобилей в сутки пересекало границу в одну сторону и они же возвращались обратно, то по августу я вам констатирую, что это более 30 автомобилей", - рассказал Орлов агентству. По его словам, план на сентябрь - 50 автомобилей в сутки, а на октябрь – 70. "Мы выйдем на мощность, но с учетом перспектив развития газового завода, газового кластера, я вижу, что в перспективе двух лет может до 200 автомобилей в сутки, груженных сжиженным природным газом, отправятся в Китай и обратно", - добавил Орлов. Всего с 2022 года по мосту проехали 180 тысяч автомобилей. Росгранстрой строит пункт пропуска, это десятки зданий и сооружений. При этом автомобильные полосы для проезда грузовых автомобилей уже введены в эксплуатацию. Сдача объекта запланирована ориентировочно до конца 2025 года. Кроме того, возведён транспортно-логистический терминал, что привлекает инвесторов в предмостовую зону. Строится "Сухой порт" на Транссибе с помощью частных инвестиций. Он необходим, чтобы грузы с автомобилей перенести на железную дорогу и дальше отправить по стране. "Это все скажется на эффективности, на грузообороте этого моста", - подчеркнул Орлов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
китай
приамурье
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, газ, китай, приамурье, амурская область, василий орлов
Бизнес, Энергетика, Газ, КИТАЙ, Приамурье, Амурская область, Василий Орлов
03:16 04.09.2025
 
В Приамурье более 70 китайских компаний стоят в очереди по закупке газа

Орлов: более 70 китайских компаний стоят в очереди по закупке сжиженного газа в Приамурье

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Свыше 70 китайских компаний стоят в очереди по закупке сжиженного газа в Приамурье, а в перспективе двух лет около 200 автомобилей в сутки будут перевозить газ по автомосту в Китай, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов.
Полноценная эксплуатация международного автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ после снятия карантинных ограничений в Китае началась в 2022 году и его показатели стабильно растут. По словам Орлова, 2024 год по сравнению с 2023-м показал увеличение грузооборота на 30%. В первое полугодие 2025 года по отношению к этому же периоду 2024-го показатель вырос на 25%.
"Отдельный трек здесь – это опасные грузы. Дело в том, что у нас газовый кластер, где производится газ различных марок, в том числе сжиженный природный газ, очень большая заинтересованность китайских инвесторов. Порядка 70 компаний в очереди стоят на то, чтобы покупать этот сжиженный природный газ. Если у нас в июне, - мы только начинали эти перевозки, - семь автомобилей в сутки пересекало границу в одну сторону и они же возвращались обратно, то по августу я вам констатирую, что это более 30 автомобилей", - рассказал Орлов агентству.
По его словам, план на сентябрь - 50 автомобилей в сутки, а на октябрь – 70.
"Мы выйдем на мощность, но с учетом перспектив развития газового завода, газового кластера, я вижу, что в перспективе двух лет может до 200 автомобилей в сутки, груженных сжиженным природным газом, отправятся в Китай и обратно", - добавил Орлов.
Всего с 2022 года по мосту проехали 180 тысяч автомобилей. Росгранстрой строит пункт пропуска, это десятки зданий и сооружений. При этом автомобильные полосы для проезда грузовых автомобилей уже введены в эксплуатацию. Сдача объекта запланирована ориентировочно до конца 2025 года. Кроме того, возведён транспортно-логистический терминал, что привлекает инвесторов в предмостовую зону. Строится "Сухой порт" на Транссибе с помощью частных инвестиций. Он необходим, чтобы грузы с автомобилей перенести на железную дорогу и дальше отправить по стране.
"Это все скажется на эффективности, на грузообороте этого моста", - подчеркнул Орлов.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаБизнесГазКИТАЙПриамурьеАмурская областьВасилий Орлов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала