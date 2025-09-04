https://1prime.ru/20250904/priamurja-861749303.html

Приамурье предоставляет фермерам уникальные меры поддержки

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – ПРАЙМ. Приамурье предоставляет фермерам уникальные меры поддержки, которые удешевляют капитальные затраты на строительство, такого нет в других регионах, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов. По словам главы региона, за 5 лет, с 2018 по 2024 годы в Амурской области вдвое увеличился объем товарной продукции в сельском хозяйстве - с 50 до 100 миллиардов рублей. И, в том числе, важную роль здесь сыграло молочное направление. "У нас в регионе применяются уникальные меры поддержки. Их нет в других регионах. Есть меры федеральные, которые выделяют Минсельхоз, меры поддержки на удешевление строительства этих комплексов. Мы к ним добавили еще региональные средства. То есть у нас сегодня удешевляются капитальные затраты на строительство. Мы компенсируем 50% на скот, техническое присоединение, банковские проценты частично и так далее. Это создает условия для инвесторов для строительства таких объектов", - рассказал агентству Орлов. При этом, по его словам, животноводство - это сложная тема, особенно в приграничных территориях по эпизоотии. Есть много рисков и на первом этапе было непросто. Однако, "первопроходцы в этой сфере показали пример, что это все не так страшно, все это рентабельно. И сегодня мы с большим удовольствием отмечаем, что развивается и животноводство, и переработка", добавил Орлов. Также глава региона рассказал, что в следующем году на ВЭФ запланировано открытие строящегося в Приамурье крупнейшего маслоэкстракционного завода мощностью 1 миллион тонн в год. Мегапроект возводит группа компаний "Содружество" в Белогорске. "Завод, несмотря на все санкции, в графике более 30 миллиардов стоит. Это будет самый крупный в Сибири и на Дальнем Востоке завод по переработке масличных. Например, сегодня Амурская область выращивает в среднем в год 1,5 -1,6 миллиона тонн сои. Только этот завод будет миллион перерабатывать. С учетом имеющихся уже мощности на 600 тысяч тонн нам будет даже сои не хватать собственной. О чем это говорит? Это будут дополнительные инвестиции в растениеводство, альтернативные культуры, которые могут быть парой к сое. Например, масличный лен, рапс. Это будет поставка продукции из других регионов, - Еврейской автономной области, Приморья и так далее", - добавил губернатор. Это позволит оставлять добавленную стоимость от сельхозпродукции, от её переработки в регионе, - налоги, рабочие места и так далее, считает Орлов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

