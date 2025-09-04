https://1prime.ru/20250904/pribyl-861769439.html
ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков на 2025 год
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по чистой прибыли банков России на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей и на 2026 год - 3,2-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "Прогноз по прибыли сохранен на уровне 3,0-3,5 триллиона рублей. Полагаем, что прогнозный рост кредитного риска в розничном портфеле будет компенсирован более высокими чистыми процентными доходами, чем ожидалось ранее", - говорится в документе. Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2026 году в диапазоне 3,2-3,8 триллиона рублей.
