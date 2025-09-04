https://1prime.ru/20250904/pribyl-861769439.html

ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков на 2025 год

ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков на 2025 год - 04.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогноз по чистой прибыли банков на 2025 год

Банк России сохранил прогноз по чистой прибыли банков России на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей и на 2026 год - 3,2-3,8 триллиона рублей, следует из | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T10:42+0300

2025-09-04T10:42+0300

2025-09-04T10:42+0300

банк россии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз по чистой прибыли банков России на 2025 год в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей и на 2026 год - 3,2-3,8 триллиона рублей, следует из аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "Прогноз по прибыли сохранен на уровне 3,0-3,5 триллиона рублей. Полагаем, что прогнозный рост кредитного риска в розничном портфеле будет компенсирован более высокими чистыми процентными доходами, чем ожидалось ранее", - говорится в документе. Согласно представленному в обзоре графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2026 году в диапазоне 3,2-3,8 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20250903/gd-861734394.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы