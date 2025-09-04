Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
00:18 04.09.2025
 
Путин начнет рабочую программу во Владивостоке

Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг начнет рабочую программу во Владивостоке, проведет совещание по развитию топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа, встретится с премьер-министрами Лаоса, Монголии, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
Российский лидер после четырехдневного визита в Китай вернулся в Россию. Самолет Путина приземлился в среду во Владивостоке, где в эти дни проходит Х Восточный экономический форум.
РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Путин в рамках своей рабочей поездки в Приморский край проведет встречу с губернатором региона Олегом Кожемяко. Также ожидается беседа с вице-премьером Юрием Трутневым.
Кроме того, в четверг Путин проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО. На нем, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, будут обсуждаться в том числе вопросы электрогенерации.
Путин отмечал, что для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век. Президент подчеркивал, что Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОВЕСТКА
После насыщенного визита в Китай Путин продолжит во Владивостоке серию международных встреч.
Президент встретится с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном, продолжив обсуждение темы российско-китайских отношений. Во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник российский лидер отмечал сложившийся между странами стратегический характер связей, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне.
Активно развиваются и российско-лаосские отношение, которым будет посвящена встреча Путина с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. В конце июля в Москве в рамках официального визита побывал президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Во время переговоров Путин отмечал, что страны развивают торгово-экономические отношения и сотрудничают на международных площадках. В свою очередь Сисулит сообщил, что по случаю 65-летия дипломатических отношений между странами Лаос подарит России двух слонов, которые будут жить в зоопарке Санкт-Петербурга.
Также Путин уделит внимание российско-монгольским отношениям, после контактов с президентом страны Ухнаагийном Хурэлсухом в Китае, проведет беседу с премьером Гомбожавыном Занданшатаром. Ранее Путин отмечал, что между Москвой и Улан-Батором развивается политический диалог, а также сотрудничество в области обороны и безопасности. Кроме того, Монголия – важный торговый партнёр России.
Представители трех стран станут почетными гостями пленарного заседания ВЭФ 5 сентября. Как рассказал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, они займут место в президиуме пленарного заседания ВЭФ вместе с Путиным, выступят и ответят на вопросы.
 
ЭкономикаЭнергетикаРОССИЯКИТАЙЛаосВладивостокВладимир ПутинОлег КожемякоДмитрий ПесковВЭФ
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала