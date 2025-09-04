Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин высоко оценил работу судоверфи "Звезда" - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин высоко оценил работу судоверфи "Звезда"
Путин высоко оценил работу судоверфи "Звезда" - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин высоко оценил работу судоверфи "Звезда"
Судоверфь "Звезда" вернула Россию в крупнотоннажное судостроение, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T10:20+0300
2025-09-04T10:20+0300
россия
бизнес
владивосток
дальний восток
владимир путин
юрий трутнев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861766705_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b893b5d31076a7fd61db969d439eeea3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Судоверфь "Звезда" вернула Россию в крупнотоннажное судостроение, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия" в котором ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Путину информацию о судоверфи "Звезда". "Судоверфь "Звезда", которая, собственно, вернула Россию в судостроение", - сказал Трутнев. "В крупнотоннажное судостроение", - отметил Путин.
https://1prime.ru/20250904/putin-861761465.html
владивосток
дальний восток
Новости
россия, бизнес, владивосток, дальний восток, владимир путин, юрий трутнев
РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, Дальний Восток, Владимир Путин, Юрий Трутнев
10:20 04.09.2025
 
Путин высоко оценил работу судоверфи "Звезда"

Путин: судоверфь "Звезда" вернула Россию в крупнотоннажное судостроение

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
© POOL
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Судоверфь "Звезда" вернула Россию в крупнотоннажное судостроение, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия" в котором ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока. В ходе мероприятия вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Путину информацию о судоверфи "Звезда".
"Судоверфь "Звезда", которая, собственно, вернула Россию в судостроение", - сказал Трутнев.
"В крупнотоннажное судостроение", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин осматривает интерактивную экспозицию в филиале Национального центра Россия во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Путин приехал в филиал центра "Россия" во Владивостоке
РОССИЯ Бизнес Владивосток Дальний Восток Владимир Путин Юрий Трутнев
 
 
