Путин открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска
Президент РФ Владимир Путин по видеоконференцсвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска, передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-04T11:00+0300
2025-09-04T11:00+0300
2025-09-04T11:29+0300
бизнес
россия
хабаровск
дальний восток
вэб
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по видеоконференцсвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока, а также принял участие по видеосвязи в запуске новых объектов в регионе. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал новый авиатерминал драйвером роста для региона."Поздравляю! Хороший объект", - сказал Путин.Новый международный терминал пропускной способностью 600 человек в час введен в эксплуатацию на территории опережающего развития "Хабаровск", сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Терминал рассчитан на обслуживание до 1 миллиона пассажиров в год.Инвестиции в проект составили 6,1 миллиарда рублей. Задействованы механизмы государственной поддержки, включая льготное финансирование по линии ВЭБ.РФ.Аэропортовый комплекс площадью 20,5 тысячи квадратных метров оснащен двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, семью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа, 11 стойками регистрации, 30 кабинами паспортного контроля. Создано 177 новых рабочих мест.После ввода в эксплуатацию нового международного терминала объединенный аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровск общей площадью стал крупнейшим на Дальнем Востоке.
хабаровск
дальний восток
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по видеоконференцсвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где ознакомился с презентацией результатов развития Дальнего Востока, а также принял участие по видеосвязи в запуске новых объектов в регионе. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал новый авиатерминал драйвером роста для региона.
"Поздравляю! Хороший объект", - сказал Путин.
Новый международный терминал пропускной способностью 600 человек в час введен в эксплуатацию на территории опережающего развития "Хабаровск", сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Терминал рассчитан на обслуживание до 1 миллиона пассажиров в год.
Инвестиции в проект составили 6,1 миллиарда рублей. Задействованы механизмы государственной поддержки, включая льготное финансирование по линии ВЭБ.РФ.
Аэропортовый комплекс площадью 20,5 тысячи квадратных метров оснащен двумя телетрапами, семью лифтами различного назначения, семью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа, 11 стойками регистрации, 30 кабинами паспортного контроля. Создано 177 новых рабочих мест.
После ввода в эксплуатацию нового международного терминала объединенный аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровск общей площадью стал крупнейшим на Дальнем Востоке.
