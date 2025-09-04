Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин открыл Тихоокеанскую железную дорогу на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/putin-861771355.html
Путин открыл Тихоокеанскую железную дорогу на Дальнем Востоке
Путин открыл Тихоокеанскую железную дорогу на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин открыл Тихоокеанскую железную дорогу на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи открыл Тихоокеанскую железную дорогу (ТЖД), которая проложена в непроходимой дальневосточной тайге и... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T11:10+0300
2025-09-04T11:10+0300
россия
бизнес
дальний восток
якутия
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861771202_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_35e2bc9ec29eff44a6fe98a006c112b1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи открыл Тихоокеанскую железную дорогу (ТЖД), которая проложена в непроходимой дальневосточной тайге и связывает Якутию и Хабаровский край, передает корреспондент РИА Новости. Протяженность первой частной железной дороги составляет 531 километр, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Она была построена за рекордные два года. В реализации масштабного проекта участвовали более 4 тысяч человек со всей страны, несколько сотен единиц техники. ТЖД - третья крупная железнодорожная артерия Дальнего Востока наряду с Транссибом и БАМом. Тридцать один километр магистрали проходит по Якутии, остальные 500 километров - по Хабаровскому краю. Новый путь включает шесть мостов, 18 разъездов, одну станцию, 580 светофоров, 220 стрелочных переводов, более 550 инженерных сооружений. Новый логистический маршрут является частью трансграничного пути Россия - АТР. Он позволит диверсифицировать потоки грузов в восточном направлении, обеспечит развитие перспективных кластеров крупных месторождений. Пропускная способность Тихоокеанской железной дороги будет составлять 50 миллионов тонн угля в год. Речь об угле, добываемом на Эльгинском угольном месторождении. Компания "Эльга" инвестировала в развитие транспортно-логистического комплекса 140 миллиардов рублей. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где президенту презентовали результаты развития Дальнего Востока. В формате видеоконференции главе государства представили новые предприятия и объекты транспортной инфраструктуры региона.
https://1prime.ru/20250904/putin-861766857.html
дальний восток
якутия
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861771202_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_402c7d82c347777b26fc68a3d680aeb8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, дальний восток, якутия, хабаровский край
РОССИЯ, Бизнес, Дальний Восток, ЯКУТИЯ, Хабаровский край
11:10 04.09.2025
 
Путин открыл Тихоокеанскую железную дорогу на Дальнем Востоке

Путин по видеосвязи открыл железную дорогу, связывающую Якутию и Хабаровский край

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу "О национальной программе развития Дальнего Востока"
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи открыл Тихоокеанскую железную дорогу (ТЖД), которая проложена в непроходимой дальневосточной тайге и связывает Якутию и Хабаровский край, передает корреспондент РИА Новости.
Протяженность первой частной железной дороги составляет 531 километр, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Она была построена за рекордные два года. В реализации масштабного проекта участвовали более 4 тысяч человек со всей страны, несколько сотен единиц техники.
ТЖД - третья крупная железнодорожная артерия Дальнего Востока наряду с Транссибом и БАМом. Тридцать один километр магистрали проходит по Якутии, остальные 500 километров - по Хабаровскому краю. Новый путь включает шесть мостов, 18 разъездов, одну станцию, 580 светофоров, 220 стрелочных переводов, более 550 инженерных сооружений.
Новый логистический маршрут является частью трансграничного пути Россия - АТР. Он позволит диверсифицировать потоки грузов в восточном направлении, обеспечит развитие перспективных кластеров крупных месторождений.
Пропускная способность Тихоокеанской железной дороги будет составлять 50 миллионов тонн угля в год. Речь об угле, добываемом на Эльгинском угольном месторождении. Компания "Эльга" инвестировала в развитие транспортно-логистического комплекса 140 миллиардов рублей.
Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где президенту презентовали результаты развития Дальнего Востока. В формате видеоконференции главе государства представили новые предприятия и объекты транспортной инфраструктуры региона.
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Путин высоко оценил работу судоверфи "Звезда"
10:20
 
РОССИЯБизнесДальний ВостокЯКУТИЯХабаровский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала