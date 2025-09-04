https://1prime.ru/20250904/putin-861771355.html
Путин открыл Тихоокеанскую железную дорогу на Дальнем Востоке
Путин открыл Тихоокеанскую железную дорогу на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин открыл Тихоокеанскую железную дорогу на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи открыл Тихоокеанскую железную дорогу (ТЖД), которая проложена в непроходимой дальневосточной тайге и... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T11:10+0300
2025-09-04T11:10+0300
2025-09-04T11:10+0300
россия
бизнес
дальний восток
якутия
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861771202_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_35e2bc9ec29eff44a6fe98a006c112b1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи открыл Тихоокеанскую железную дорогу (ТЖД), которая проложена в непроходимой дальневосточной тайге и связывает Якутию и Хабаровский край, передает корреспондент РИА Новости. Протяженность первой частной железной дороги составляет 531 километр, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Она была построена за рекордные два года. В реализации масштабного проекта участвовали более 4 тысяч человек со всей страны, несколько сотен единиц техники. ТЖД - третья крупная железнодорожная артерия Дальнего Востока наряду с Транссибом и БАМом. Тридцать один километр магистрали проходит по Якутии, остальные 500 километров - по Хабаровскому краю. Новый путь включает шесть мостов, 18 разъездов, одну станцию, 580 светофоров, 220 стрелочных переводов, более 550 инженерных сооружений. Новый логистический маршрут является частью трансграничного пути Россия - АТР. Он позволит диверсифицировать потоки грузов в восточном направлении, обеспечит развитие перспективных кластеров крупных месторождений. Пропускная способность Тихоокеанской железной дороги будет составлять 50 миллионов тонн угля в год. Речь об угле, добываемом на Эльгинском угольном месторождении. Компания "Эльга" инвестировала в развитие транспортно-логистического комплекса 140 миллиардов рублей. Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где президенту презентовали результаты развития Дальнего Востока. В формате видеоконференции главе государства представили новые предприятия и объекты транспортной инфраструктуры региона.
https://1prime.ru/20250904/putin-861766857.html
дальний восток
якутия
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861771202_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_402c7d82c347777b26fc68a3d680aeb8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, дальний восток, якутия, хабаровский край
РОССИЯ, Бизнес, Дальний Восток, ЯКУТИЯ, Хабаровский край
Путин открыл Тихоокеанскую железную дорогу на Дальнем Востоке
Путин по видеосвязи открыл железную дорогу, связывающую Якутию и Хабаровский край
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин по видео-конференц-связи открыл Тихоокеанскую железную дорогу (ТЖД), которая проложена в непроходимой дальневосточной тайге и связывает Якутию и Хабаровский край, передает корреспондент РИА Новости.
Протяженность первой частной железной дороги составляет 531 километр, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Она была построена за рекордные два года. В реализации масштабного проекта участвовали более 4 тысяч человек со всей страны, несколько сотен единиц техники.
ТЖД - третья крупная железнодорожная артерия Дальнего Востока наряду с Транссибом и БАМом. Тридцать один километр магистрали проходит по Якутии, остальные 500 километров - по Хабаровскому краю. Новый путь включает шесть мостов, 18 разъездов, одну станцию, 580 светофоров, 220 стрелочных переводов, более 550 инженерных сооружений.
Новый логистический маршрут является частью трансграничного пути Россия - АТР. Он позволит диверсифицировать потоки грузов в восточном направлении, обеспечит развитие перспективных кластеров крупных месторождений.
Пропускная способность Тихоокеанской железной дороги будет составлять 50 миллионов тонн угля в год. Речь об угле, добываемом на Эльгинском угольном месторождении. Компания "Эльга" инвестировала в развитие транспортно-логистического комплекса 140 миллиардов рублей.
Глава государства в четверг во Владивостоке посетил филиал национального центра "Россия", где президенту презентовали результаты развития Дальнего Востока. В формате видеоконференции главе государства представили новые предприятия и объекты транспортной инфраструктуры региона.
Путин высоко оценил работу судоверфи "Звезда"