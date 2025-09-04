https://1prime.ru/20250904/putin-861776065.html
Путин на катере прибыл на остров Русский, где проходит ВЭФ
О. РУССКИЙ (Приморский край), 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передаёт корреспондент РИА Новости. Путин начал рабочий день в ДФО с посещения филиала Национального центра "Россия", который находится во Владивостоке. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
О. РУССКИЙ (Приморский край), 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин начал рабочий день в ДФО с посещения филиала Национального центра "Россия", который находится во Владивостоке.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
