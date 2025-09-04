Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин на катере прибыл на остров Русский, где проходит ВЭФ - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250904/putin-861776065.html
Путин на катере прибыл на остров Русский, где проходит ВЭФ
Путин на катере прибыл на остров Русский, где проходит ВЭФ - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин на катере прибыл на остров Русский, где проходит ВЭФ
Президент России Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передаёт корреспондент РИА... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T11:59+0300
2025-09-04T11:59+0300
политика
россия
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861775908_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6dca5673015e0089200c72b02fbb1889.jpg
О. РУССКИЙ (Приморский край), 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передаёт корреспондент РИА Новости. Путин начал рабочий день в ДФО с посещения филиала Национального центра "Россия", который находится во Владивостоке. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/putin-861771355.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861775908_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0217cc132a69cca6f92d28b99a636a8f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владивосток, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин
11:59 04.09.2025
 
Путин на катере прибыл на остров Русский, где проходит ВЭФ

Путин на катере прибыл на остров Русский, где проходит юбилейный ВЭФ

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
О. РУССКИЙ (Приморский край), 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл на катере на остров Русский, где в эти дни проходит юбилейный Восточный экономический форум, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин начал рабочий день в ДФО с посещения филиала Национального центра "Россия", который находится во Владивостоке.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Путин открыл Тихоокеанскую железную дорогу на Дальнем Востоке
11:10
 
ПолитикаРОССИЯВладивостокВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала