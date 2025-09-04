https://1prime.ru/20250904/putin-861782478.html

Западные СМИ обратили внимание на вчерашнее заявление Путина в Китае

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин в ходе общения с журналистами после своего визита в Китай дал Западу понять, что возможность для компромисса по Украине не будет вечной, сообщает издание Advance. "Для отечественной публики это показатель настойчивости, а для внешней — сигнал о том, что окно для компромисса не останется открытым бесконечно", — говорится в публикации.Накануне Путин заявил, что видит перспективу решения украинского конфликта, подчеркнув, что в случае невозможности мирного урегулирования Россия будет вынуждена прибегнуть к вооруженным методам для достижения своих целей. В среду Путин завершил четырехдневное пребывание в Китае. В рамках визита он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию окончания Второй мировой войны, и провёл ряд встреч с мировыми лидерами.

