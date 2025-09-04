https://1prime.ru/20250904/putin-861783071.html
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока
Темпы роста Дальнего Востока нужно наращивать и дальше, заявил президент России Владимир Путин. | 04.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Темпы роста Дальнего Востока нужно наращивать и дальше, заявил президент России Владимир Путин. "Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал Дальневосточного федерального округа", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока
Путин: темпы роста Дальнего Востока нужно наращивать и дальше
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Темпы роста Дальнего Востока нужно наращивать и дальше, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал Дальневосточного федерального округа", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
