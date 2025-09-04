Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/putin-861783071.html
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока
Темпы роста Дальнего Востока нужно наращивать и дальше, заявил президент России Владимир Путин. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T13:30+0300
2025-09-04T13:30+0300
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861771202_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_35e2bc9ec29eff44a6fe98a006c112b1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Темпы роста Дальнего Востока нужно наращивать и дальше, заявил президент России Владимир Путин. "Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал Дальневосточного федерального округа", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
https://1prime.ru/20250904/putin-861782929.html
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861771202_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_402c7d82c347777b26fc68a3d680aeb8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дальний восток, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Владимир Путин
13:30 04.09.2025
 
Путин призвал наращивать темпы роста Дальнего Востока

Путин: темпы роста Дальнего Востока нужно наращивать и дальше

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу "О национальной программе развития Дальнего Востока"
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Темпы роста Дальнего Востока нужно наращивать и дальше, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал Дальневосточного федерального округа", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Путин заявил, что Дальний Восток развивается опережающими темпами
13:23
 
ЭкономикаРОССИЯДальний ВостокВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала