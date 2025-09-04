Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал ключевые задачи развития Дальнего Востока - 04.09.2025
Путин назвал ключевые задачи развития Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Устойчивое газоснабжение региона входит в число ключевых задач развития Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. "Среди ключевых задач - устойчивое газоснабжение всех регионов округа", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
13:39 04.09.2025
 
Путин назвал ключевые задачи развития Дальнего Востока

Путин: устойчивое газоснабжение региона входит в число задач развития Дальнего Востока

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019 - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Устойчивое газоснабжение региона входит в число ключевых задач развития Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Среди ключевых задач - устойчивое газоснабжение всех регионов округа", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай
Путин призвал обеспечить Дальний Восток энергоресурсами
Заголовок открываемого материала