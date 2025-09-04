https://1prime.ru/20250904/putin-861783962.html
Путин назвал ключевые задачи развития Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Устойчивое газоснабжение региона входит в число ключевых задач развития Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. "Среди ключевых задач - устойчивое газоснабжение всех регионов округа", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Устойчивое газоснабжение региона входит в число ключевых задач развития Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Среди ключевых задач - устойчивое газоснабжение всех регионов округа", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
