Путин назвал ключевые задачи развития Дальнего Востока

Путин назвал ключевые задачи развития Дальнего Востока

2025-09-04

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Устойчивое газоснабжение региона входит в число ключевых задач развития Дальнего Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. "Среди ключевых задач - устойчивое газоснабжение всех регионов округа", - сказал российский лидер на совещании по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

