Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке
Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Обеспеченности углем на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, нужно подумать, как этим воспользоваться, заявил президент России Владимир Путин. "По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе (на Дальнем Востоке - ред.) исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.Президент также предложил оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
