Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250904/putin-861784531.html
Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке
Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке
Обеспеченности углем на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, нужно подумать, как этим воспользоваться, заявил президент России Владимир Путин. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T13:43+0300
2025-09-04T13:43+0300
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861784204_0:3:3129:1763_1920x0_80_0_0_e6f300902fb661c1ef15bb0c77f4ee75.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Обеспеченности углем на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, нужно подумать, как этим воспользоваться, заявил президент России Владимир Путин. "По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе (на Дальнем Востоке - ред.) исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.Президент также предложил оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250828/ugol-861375280.html
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861784204_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_2ecbb7fb09d4d3c923b7824d19fb5a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дальний восток, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Владимир Путин
13:43 04.09.2025
 
Путин оценил обеспеченность углем на Дальнем Востоке

Путин: обеспеченности углем на Дальнем Востоке хватит на 900 лет

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу "О национальной программе развития Дальнего Востока"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Обеспеченности углем на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, нужно подумать, как этим воспользоваться, заявил президент России Владимир Путин.
"По разным оценкам, обеспеченность углем в регионе (на Дальнем Востоке - ред.) исчисляется сотнями лет, до 900 лет. Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
Президент также предложил оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь
28 августа, 11:34
 
ЭкономикаРОССИЯДальний ВостокВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала