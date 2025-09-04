Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал развивать проекты АЭС в России - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250904/putin-861785430.html
Путин призвал развивать проекты АЭС в России
Путин призвал развивать проекты АЭС в России - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин призвал развивать проекты АЭС в России
Атомная энергетика в полной степени отвечает зеленым стандартам, РФ должна и дальше развивать это направление, сообщил президент России Владимир Путин. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T13:52+0300
2025-09-04T13:52+0300
энергетика
россия
владивосток
дальний восток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861785268_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_754e520a697cc2d56800de6bbfc9c365.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Атомная энергетика в полной степени отвечает зеленым стандартам, РФ должна и дальше развивать это направление, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. "Проекты АЭС с полным правом относятся к так называемой зеленой энергетике, у них фактически отсутствует углеродный след. Мы, конечно, должны и дальше развивать это перспективное направление", - сказал Путин и отметил, что рассчитывает услышать в ходе совещания мнения и соображения на этот счет.
https://1prime.ru/20250902/litva-861660374.html
владивосток
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861785268_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_93dfb18cdd7543b11be25b6e592f66e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владивосток, дальний восток, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Владивосток, Дальний Восток, Владимир Путин
13:52 04.09.2025
 
Путин призвал развивать проекты АЭС в России

Путин: проекты АЭС отвечают зеленым стандартам, РФ должна развивать это направление

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума – 2019 - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Атомная энергетика в полной степени отвечает зеленым стандартам, РФ должна и дальше развивать это направление, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
"Проекты АЭС с полным правом относятся к так называемой зеленой энергетике, у них фактически отсутствует углеродный след. Мы, конечно, должны и дальше развивать это перспективное направление", - сказал Путин и отметил, что рассчитывает услышать в ходе совещания мнения и соображения на этот счет.
Президент Литвы Гитанас Науседа - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Президент Литвы предложил внести в 19-й пакет санкций "Росатом"
2 сентября, 16:22
 
ЭнергетикаРОССИЯВладивостокДальний ВостокВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала