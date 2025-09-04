https://1prime.ru/20250904/putin-861785430.html
Путин призвал развивать проекты АЭС в России
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Атомная энергетика в полной степени отвечает зеленым стандартам, РФ должна и дальше развивать это направление, сообщил президент России Владимир Путин. Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. "Проекты АЭС с полным правом относятся к так называемой зеленой энергетике, у них фактически отсутствует углеродный след. Мы, конечно, должны и дальше развивать это перспективное направление", - сказал Путин и отметил, что рассчитывает услышать в ходе совещания мнения и соображения на этот счет.
