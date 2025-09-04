Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о планах по строительству еще одной уникальной плавучей АЭС - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о планах по строительству еще одной уникальной плавучей АЭС
2025-09-04T14:05+0300
2025-09-04T14:05+0300
энергетика
россия
владивосток
чукотка
дальний восток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861598932_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_3d0bf1a5dd7cc363f7efe2ab11599939.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции (АЭС), она обеспечит энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. "Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке", - сказал глава государства в ходе совещания. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/putin-861785430.html
владивосток
чукотка
дальний восток
россия, владивосток, чукотка, дальний восток, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, Владивосток, Чукотка, Дальний Восток, Владимир Путин
14:05 04.09.2025
 
Путин рассказал о планах по строительству еще одной уникальной плавучей АЭС

Путин: на Чукотке построят еще одну плавучую АЭС

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит ШОС -2025. День второй
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции (АЭС), она обеспечит энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
"Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке", - сказал глава государства в ходе совещания.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума – 2019 - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Путин призвал развивать проекты АЭС в России
13:52
 
ЭнергетикаРОССИЯВладивостокЧукоткаДальний ВостокВладимир Путин
 
 
