https://1prime.ru/20250904/putin-861786166.html

Путин рассказал о планах по строительству еще одной уникальной плавучей АЭС

Путин рассказал о планах по строительству еще одной уникальной плавучей АЭС - 04.09.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о планах по строительству еще одной уникальной плавучей АЭС

Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции (АЭС), она обеспечит энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке,... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T14:05+0300

2025-09-04T14:05+0300

2025-09-04T14:05+0300

энергетика

россия

владивосток

чукотка

дальний восток

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861598932_0:0:3346:1882_1920x0_80_0_0_3d0bf1a5dd7cc363f7efe2ab11599939.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции (АЭС), она обеспечит энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока. "Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке", - сказал глава государства в ходе совещания. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250904/putin-861785430.html

владивосток

чукотка

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владивосток, чукотка, дальний восток, владимир путин