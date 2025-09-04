https://1prime.ru/20250904/putin-861786166.html
Путин рассказал о планах по строительству еще одной уникальной плавучей АЭС
Путин рассказал о планах по строительству еще одной уникальной плавучей АЭС - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о планах по строительству еще одной уникальной плавучей АЭС
Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции (АЭС), она обеспечит энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке,... | 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о планах по строительству еще одной уникальной плавучей АЭС
Путин: на Чукотке построят еще одну плавучую АЭС
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции (АЭС), она обеспечит энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока.
"Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке", - сказал глава государства в ходе совещания.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин призвал развивать проекты АЭС в России