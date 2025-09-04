Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с премьер-министром Лаоса - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250904/putin-861794494.html
Путин встретился с премьер-министром Лаоса
Путин встретился с премьер-министром Лаоса - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с премьер-министром Лаоса
Президент России Владимир Путин в четверг встретился с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном "на полях" Восточного экономического форума, передаёт в... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T16:30+0300
2025-09-04T16:45+0300
политика
россия
лаос
монголия
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861796990_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53c83c9f40abd7b22365ec67f342b355.jpg
О. РУССКИЙ, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном "на полях" Восточного экономического форума, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/torgovlya-861782609.html
лаос
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861796990_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0f454c116c983245e3154bc1bea1896c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, лаос, монголия, юрий ушаков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Лаос, МОНГОЛИЯ, Юрий Ушаков, Владимир Путин
16:30 04.09.2025 (обновлено: 16:45 04.09.2025)
 
Путин встретился с премьер-министром Лаоса

Путин встретился "на полях" ВЭФ с премьер-министром Лаоса

© Фото : POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© Фото : POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
О. РУССКИЙ, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг встретился с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном "на полях" Восточного экономического форума, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Патуксай, Лаос - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Объем торговли между Лаосом и Россией превысил 90 миллионов долларов
13:21
 
ПолитикаРОССИЯЛаосМОНГОЛИЯЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала