Премьер Лаоса передал Путину привет от президента

2025-09-04T16:40+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на встрече с главой России Владимиром Путиным передал ему привет от президента страны и приглашение посетить Лаос с визитом. "Пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать вам теплый привет от президента Лаосской народно-демократической республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение в ваш адрес посетить Лаос в удобное для вас время", - сказал Сипхандон.
"Пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать вам теплый привет от президента Лаосской народно-демократической республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение в ваш адрес посетить Лаос в удобное для вас время", - сказал Сипхандон.
