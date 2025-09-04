Премьер Лаоса передал Путину привет от президента

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
2025-09-04T16:40+0300
2025-09-04T16:40+0300
политика
россия
общество
лаос
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на встрече с главой России Владимиром Путиным передал ему привет от президента страны и приглашение посетить Лаос с визитом. "Пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать вам теплый привет от президента Лаосской народно-демократической республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение в ваш адрес посетить Лаос в удобное для вас время", - сказал Сипхандон.
лаос
россия, общество , лаос, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , Лаос, Владимир Путин
16:40 04.09.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Россия – Лаос
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на встрече с главой России Владимиром Путиным передал ему привет от президента страны и приглашение посетить Лаос с визитом.
"Пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать вам теплый привет от президента Лаосской народно-демократической республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение в ваш адрес посетить Лаос в удобное для вас время", - сказал Сипхандон.
Путин встретился с премьер-министром Лаоса
ПолитикаРОССИЯОбществоЛаосВладимир Путин
 
 
