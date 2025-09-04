https://1prime.ru/20250904/putin-861796240.html

Премьер Лаоса передал Путину привет от президента

2025-09-04T16:40+0300

политика

россия

общество

лаос

владимир путин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на встрече с главой России Владимиром Путиным передал ему привет от президента страны и приглашение посетить Лаос с визитом. "Пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать вам теплый привет от президента Лаосской народно-демократической республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение в ваш адрес посетить Лаос в удобное для вас время", - сказал Сипхандон.

2025

россия, общество , лаос, владимир путин