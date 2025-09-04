https://1prime.ru/20250904/putin-861798989.html

Путин оценил развитие отношений между Россией и Лаосом

Путин оценил развитие отношений между Россией и Лаосом - 04.09.2025, ПРАЙМ

Путин оценил развитие отношений между Россией и Лаосом

Отношения России и Лаоса развиваются по всем ключевым направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин, отдельно отметив взаимодействие силовых структур двух... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T17:45+0300

2025-09-04T17:45+0300

2025-09-04T17:45+0300

россия

мировая экономика

лаос

рф

владивосток

владимир путин

сергей лавров

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861796824_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_2b75533194ebb5bdf928a45c3f0112e9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Отношения России и Лаоса развиваются по всем ключевым направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин, отдельно отметив взаимодействие силовых структур двух стран. "У нас в двустороннем плане отношения развиваются по всем ключевым направлениям, включая и взаимоотношения между силовыми структурами", - сказал Путин на встрече с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. На встрече президент России выразил уверенность, что поездка во Владивосток станет полезной Сипхандона, отметив, что для него это первый визит в Россию на посту премьера. Кроме того, Путин напомнил, что в этом году Россия и Лаос отмечают 65-летие установления дипломатических отношений. Беседа с премьер-министром Лаоса открыла серию международных встреч, которая запланирована у президента на полях ВЭФ. В переговорах от российской делегации приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, министр просвещения Сергей Кравцов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20250904/torgovlya-861782609.html

лаос

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, лаос, рф, владивосток, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков