Путин оценил развитие отношений между Россией и Лаосом - 04.09.2025
Путин оценил развитие отношений между Россией и Лаосом
Путин оценил развитие отношений между Россией и Лаосом - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин оценил развитие отношений между Россией и Лаосом
Отношения России и Лаоса развиваются по всем ключевым направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин, отдельно отметив взаимодействие силовых структур двух... | 04.09.2025, ПРАЙМ
россия
мировая экономика
лаос
рф
владивосток
владимир путин
сергей лавров
юрий ушаков
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Отношения России и Лаоса развиваются по всем ключевым направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин, отдельно отметив взаимодействие силовых структур двух стран. "У нас в двустороннем плане отношения развиваются по всем ключевым направлениям, включая и взаимоотношения между силовыми структурами", - сказал Путин на встрече с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. На встрече президент России выразил уверенность, что поездка во Владивосток станет полезной Сипхандона, отметив, что для него это первый визит в Россию на посту премьера. Кроме того, Путин напомнил, что в этом году Россия и Лаос отмечают 65-летие установления дипломатических отношений. Беседа с премьер-министром Лаоса открыла серию международных встреч, которая запланирована у президента на полях ВЭФ. В переговорах от российской делегации приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, министр просвещения Сергей Кравцов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
лаос
рф
владивосток
17:45 04.09.2025
 
Путин оценил развитие отношений между Россией и Лаосом

Путин: отношения России и Лаоса развиваются по всем ключевым направлениям

Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Отношения России и Лаоса развиваются по всем ключевым направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин, отдельно отметив взаимодействие силовых структур двух стран.
"У нас в двустороннем плане отношения развиваются по всем ключевым направлениям, включая и взаимоотношения между силовыми структурами", - сказал Путин на встрече с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном.
На встрече президент России выразил уверенность, что поездка во Владивосток станет полезной Сипхандона, отметив, что для него это первый визит в Россию на посту премьера.
Кроме того, Путин напомнил, что в этом году Россия и Лаос отмечают 65-летие установления дипломатических отношений.
Беседа с премьер-министром Лаоса открыла серию международных встреч, которая запланирована у президента на полях ВЭФ. В переговорах от российской делегации приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, министр просвещения Сергей Кравцов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Объем торговли между Лаосом и Россией превысил 90 миллионов долларов
