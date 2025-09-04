https://1prime.ru/20250904/putin-861800926.html

Путин рассказал о том, что связывает Россию и Монголию

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что общее героическое прошлое заложило хороший фундамент для развития отношений России и Монголии. Российский лидер в четверг встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром на полях Восточного экономического форума. "Должен отметить, что наше взаимодействие с Монголией - с нашим соседом, другом и нашим стратегическим партнером - имеет для нас самостоятельное значение, и это является одним из наших приоритетов. Еще раз, думаю, нелишним будет сказать о нашем общем прошлом, которое заложило хороший фундамент для развития наших отношений, в том числе и общем героическом прошлом, мы о нем хорошо знаем", - сказал Путин в ходе встречи. Путин на ВЭФ проводит серию международных встреч. Глава государства пообщался с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. У президента также запланирована встреча с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

