Путин рассказал о том, что связывает Россию и Монголию - 04.09.2025
Путин рассказал о том, что связывает Россию и Монголию
Путин рассказал о том, что связывает Россию и Монголию - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о том, что связывает Россию и Монголию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что общее героическое прошлое заложило хороший фундамент для развития отношений России и Монголии. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T18:23+0300
2025-09-04T18:29+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что общее героическое прошлое заложило хороший фундамент для развития отношений России и Монголии. Российский лидер в четверг встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром на полях Восточного экономического форума. "Должен отметить, что наше взаимодействие с Монголией - с нашим соседом, другом и нашим стратегическим партнером - имеет для нас самостоятельное значение, и это является одним из наших приоритетов. Еще раз, думаю, нелишним будет сказать о нашем общем прошлом, которое заложило хороший фундамент для развития наших отношений, в том числе и общем героическом прошлом, мы о нем хорошо знаем", - сказал Путин в ходе встречи. Путин на ВЭФ проводит серию международных встреч. Глава государства пообщался с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. У президента также запланирована встреча с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
18:23 04.09.2025 (обновлено: 18:29 04.09.2025)
 
Путин рассказал о том, что связывает Россию и Монголию

Путин: героическое прошлое заложило хороший фундамент для отношений России и Монголии

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что общее героическое прошлое заложило хороший фундамент для развития отношений России и Монголии.
Российский лидер в четверг встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром на полях Восточного экономического форума.
"Должен отметить, что наше взаимодействие с Монголией - с нашим соседом, другом и нашим стратегическим партнером - имеет для нас самостоятельное значение, и это является одним из наших приоритетов. Еще раз, думаю, нелишним будет сказать о нашем общем прошлом, которое заложило хороший фундамент для развития наших отношений, в том числе и общем героическом прошлом, мы о нем хорошо знаем", - сказал Путин в ходе встречи.
Путин на ВЭФ проводит серию международных встреч. Глава государства пообщался с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном. У президента также запланирована встреча с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Премьер Монголии назвал "Силу Сибири — 2" грандиозным проектом
