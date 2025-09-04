Путин рассказал о том, что связывает Россию и Монголию
Путин: героическое прошлое заложило хороший фундамент для отношений России и Монголии
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что общее героическое прошлое заложило хороший фундамент для развития отношений России и Монголии.
Российский лидер в четверг встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром на полях Восточного экономического форума.
"Должен отметить, что наше взаимодействие с Монголией - с нашим соседом, другом и нашим стратегическим партнером - имеет для нас самостоятельное значение, и это является одним из наших приоритетов. Еще раз, думаю, нелишним будет сказать о нашем общем прошлом, которое заложило хороший фундамент для развития наших отношений, в том числе и общем героическом прошлом, мы о нем хорошо знаем", - сказал Путин в ходе встречи.
