https://1prime.ru/20250904/putin-861802104.html
Путин встретился с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном
Путин встретился с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T18:47+0300
2025-09-04T18:47+0300
2025-09-04T18:47+0300
мировая экономика
россия
лаос
монголия
владивосток
вэф
вэф-25
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848277272_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_a88da75a9f439b59ee2c97e932f4d33f.jpg
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости. Ранее на полях ВЭФ российский лидер встретится с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном и премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/kallas-861797744.html
лаос
монголия
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848277272_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7945b3770ac3ebc0922fd10aeccf23ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, лаос, монголия, владивосток, вэф, вэф-25, политика
Мировая экономика, РОССИЯ, Лаос, МОНГОЛИЯ, Владивосток, ВЭФ, ВЭФ-25, политика
Путин встретился с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном
Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном на полях ВЭФ