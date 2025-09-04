Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном - 04.09.2025
https://1prime.ru/20250904/putin-861802104.html
Путин встретился с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном
Путин встретился с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном - 04.09.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T18:47+0300
2025-09-04T18:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848277272_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_a88da75a9f439b59ee2c97e932f4d33f.jpg
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости. Ранее на полях ВЭФ российский лидер встретится с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном и премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
18:47 04.09.2025
 
Путин встретился с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном

Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном на полях ВЭФ

О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном, передаёт в четверг корреспондент РИА Новости.
Ранее на полях ВЭФ российский лидер встретится с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном и премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
