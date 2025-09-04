https://1prime.ru/20250904/rakety-861777516.html

Армия США заключила рекордный контракт на ракеты для ЗРК Patriot

вооружения

сша

lockheed martin

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на производство почти 2 тысяч новейших ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot на сумму 9,8 миллиарда долларов, это крупнейший заказ в истории подразделения компании по производству ракет и систем боевого управления (Lockheed Martin Missiles and Fire Control), сообщает компания. "Армия США заключила с Lockheed Martin контракт на 9,8 миллиарда долларов на производство 1970 ракет-перехватчиков Patriot Advanced Capability – 3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) и соответствующего оборудования. Это крупнейший контракт в истории Lockheed Martin Missiles and Fire Control", - говорится в заявлении на сайте компании. В документе отмечается, что Lockheed Martin продолжает наращивать производство PAC-3 MSE для удовлетворения выросшего спроса и, как ожидается, в 2025 году впервые поставит более 600 ракет перехватчиков.

сша

