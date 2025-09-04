https://1prime.ru/20250904/rejs-861751504.html

Первый в истории грузовой рейс из Китая в Европу пройдет осенью

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Первый в истории транзитный грузовой рейс по Северному морскому пути из китайского порта Нинбо до Европы пройдет осенью нынешнего года, сообщил специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам Арктики Владимир Панов. "Впервые в истории развития СМП готовится контейнерный транзитный рейс по маршруту из порта Нинбо в Китае 15 сентября этого года и выгрузкой в промежуточных портах Филикстоун, Роттердам и Гамбург. Рейс планируется закончить 17-20 октября в Санкт-Петербурге", - сказал Панов на круглом столе "Ответственное партнерство для комплексного развития Арктики и Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума. В новую навигацию на СМП планируется организовать 20 контейнерных рейсов между портами России и Китая, в навигацию 2024 года таких рейсов было 14, отметил Панов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

