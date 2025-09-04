Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ситуацию с инфляцией в России на текущий момент можно назвать благоприятной, она коренным образом отличается от той, что была в начале года, заявил на полях ВЭФ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ситуацию с инфляцией в России на текущий момент можно назвать благоприятной, она коренным образом отличается от той, что была в начале года, заявил на полях ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Можно говорить о том, что ситуация с инфляцией коренным образом иная, чем была в начале года. … В общем и целом мы видим, что ситуация благоприятна, но за это приходится платить непростой ситуацией в экономике", - заявил Решетников в интервью телеканалу "Россия 24". Он также отметил, что оценки, в том числе и Минсельхоза по урожаю, достаточно благоприятные и не несут дополнительных рисков. "Хотя, конечно, все равно какие-то колебания по отдельным продуктам могут быть. Мы их отслеживаем, правительство над этим работает. Плюс курс достаточно крепкий, поэтому тоже вопрос по непродовольственным товарам не столь остро стоит", - добавил министр. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
12:21 04.09.2025
 
Решетников оценил ситуацию с инфляцией

Решетников назвал ситуацию с инфляцией в России благоприятной

Министр экономического развития РФ Максим Решетников
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ситуацию с инфляцией в России на текущий момент можно назвать благоприятной, она коренным образом отличается от той, что была в начале года, заявил на полях ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Можно говорить о том, что ситуация с инфляцией коренным образом иная, чем была в начале года. … В общем и целом мы видим, что ситуация благоприятна, но за это приходится платить непростой ситуацией в экономике", - заявил Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".
Он также отметил, что оценки, в том числе и Минсельхоза по урожаю, достаточно благоприятные и не несут дополнительных рисков.
"Хотя, конечно, все равно какие-то колебания по отдельным продуктам могут быть. Мы их отслеживаем, правительство над этим работает. Плюс курс достаточно крепкий, поэтому тоже вопрос по непродовольственным товарам не столь остро стоит", - добавил министр.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Решетников заявил о сильном охлаждении российской экономики
Заголовок открываемого материала