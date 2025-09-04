https://1prime.ru/20250904/reshetnikov-861764015.html

Решетников рассказал о подготовке макроэкономического прогноза

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в рамках подготовки макроэкономического прогноза просчитывает различные варианты, включая и стрессовые, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума. "В рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, включая и стрессовые. Оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, ситуацию в мировой экономике", - сказал Решетников.По словам главы ведомства, Минэкономразвития при подготовке прогноза социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку в базовом сценарии скорректирует ряд показателей по сравнению с апрельскими оценками.Традиционно министерство в августе-сентябре вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

