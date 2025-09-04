Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников рассказал о подготовке макроэкономического прогноза - 04.09.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о подготовке макроэкономического прогноза
Решетников рассказал о подготовке макроэкономического прогноза - 04.09.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о подготовке макроэкономического прогноза
Минэкономразвития РФ в рамках подготовки макроэкономического прогноза просчитывает различные варианты, включая и стрессовые, заявил журналистам глава... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T09:53+0300
2025-09-04T09:58+0300
экономика
россия
владивосток
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861763859_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_ab701ec5d37011743699f1ce4e71d230.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в рамках подготовки макроэкономического прогноза просчитывает различные варианты, включая и стрессовые, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума. "В рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, включая и стрессовые. Оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, ситуацию в мировой экономике", - сказал Решетников.По словам главы ведомства, Минэкономразвития при подготовке прогноза социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку в базовом сценарии скорректирует ряд показателей по сравнению с апрельскими оценками.Традиционно министерство в августе-сентябре вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, владивосток, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Максим Решетников
09:53 04.09.2025 (обновлено: 09:58 04.09.2025)
 
Решетnikov рассказал о подготовке макроэкономического прогноза

Решетников: МЭР просчитывает различные варианты макроэкономического прогноза

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в рамках подготовки макроэкономического прогноза просчитывает различные варианты, включая и стрессовые, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума.
"В рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, включая и стрессовые. Оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, ситуацию в мировой экономике", - сказал Решетников.
По словам главы ведомства, Минэкономразвития при подготовке прогноза социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку в базовом сценарии скорректирует ряд показателей по сравнению с апрельскими оценками.
Традиционно министерство в августе-сентябре вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
