Решетников рассказал о подготовке макроэкономического прогноза
04.09.2025
Решетников рассказал о подготовке макроэкономического прогноза
Минэкономразвития РФ в рамках подготовки макроэкономического прогноза просчитывает различные варианты, включая и стрессовые, заявил журналистам глава... | 04.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в рамках подготовки макроэкономического прогноза просчитывает различные варианты, включая и стрессовые, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума. "В рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, включая и стрессовые. Оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, ситуацию в мировой экономике", - сказал Решетников.По словам главы ведомства, Минэкономразвития при подготовке прогноза социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку в базовом сценарии скорректирует ряд показателей по сравнению с апрельскими оценками.Традиционно министерство в августе-сентябре вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Решетников рассказал о подготовке макроэкономического прогноза
Решетников: МЭР просчитывает различные варианты макроэкономического прогноза
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ в рамках подготовки макроэкономического прогноза просчитывает различные варианты, включая и стрессовые, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума.
"В рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, включая и стрессовые. Оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, ситуацию в мировой экономике", - сказал Решетников.
По словам главы ведомства, Минэкономразвития при подготовке прогноза социально-экономического развития РФ на ближайшую трехлетку в базовом сценарии скорректирует ряд показателей по сравнению с апрельскими оценками.
Традиционно министерство в августе-сентябре вместе со сценарными условиями социально-экономического развития на предстоящую трехлетку обновляет макроэкономический прогноз и на текущий год.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
