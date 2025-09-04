https://1prime.ru/20250904/reshetnikov-861774431.html

Решетников заявил о дефляции в России в августе

Решетников заявил о дефляции в России в августе - 04.09.2025, ПРАЙМ

Решетников заявил о дефляции в России в августе

Недельная картина показывает дефляцию в России в августе, заявил на полях ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T11:34+0300

2025-09-04T11:34+0300

2025-09-04T11:34+0300

экономика

россия

владивосток

максим решетников

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861774277_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_9032a88367e3d26c3788c1a6b9285c5e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Недельная картина показывает дефляцию в России в августе, заявил на полях ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. "У нас последние два месяца, если мы отбросим июльскую индексацию тарифов традиционную, наблюдается дефляция. Потому что данные по августу, ну они пока недельные сейчас. На следующей неделе Росстат скажет уже итоговую августовскую инфляцию по широкой корзине товаров. Но по неделькам пока мы видим тоже дефляцию", - сказал Решетников. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250904/sberbank-861768643.html

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владивосток, максим решетников, росстат