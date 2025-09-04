Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников заявил о дефляции в России в августе - 04.09.2025
Решетников заявил о дефляции в России в августе
Недельная картина показывает дефляцию в России в августе, заявил на полях ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 04.09.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
владивосток
максим решетников
росстат
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Недельная картина показывает дефляцию в России в августе, заявил на полях ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. "У нас последние два месяца, если мы отбросим июльскую индексацию тарифов традиционную, наблюдается дефляция. Потому что данные по августу, ну они пока недельные сейчас. На следующей неделе Росстат скажет уже итоговую августовскую инфляцию по широкой корзине товаров. Но по неделькам пока мы видим тоже дефляцию", - сказал Решетников. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, владивосток, максим решетников, росстат
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Максим Решетников, Росстат
11:34 04.09.2025
 
Решетников заявил о дефляции в России в августе

Решетников: недельная картина показывает дефляцию в России в августе

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Недельная картина показывает дефляцию в России в августе, заявил на полях ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"У нас последние два месяца, если мы отбросим июльскую индексацию тарифов традиционную, наблюдается дефляция. Потому что данные по августу, ну они пока недельные сейчас. На следующей неделе Росстат скажет уже итоговую августовскую инфляцию по широкой корзине товаров. Но по неделькам пока мы видим тоже дефляцию", - сказал Решетников.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сбербанк ожидает темпы роста экономики ДФО вдвое выше средних по стране
Экономика РОССИЯ Владивосток Максим Решетников Росстат
 
 
