Решетников заявил о сильном охлаждении российской экономики

Решетников заявил о сильном охлаждении российской экономики - 04.09.2025, ПРАЙМ

Решетников заявил о сильном охлаждении российской экономики

Охлаждение экономики РФ сильное, у Банка России большое пространство для снижения учетной ставки, насколько - это прерогатива регулятора, заявил глава... | 04.09.2025, ПРАЙМ

экономика

финансы

банки

владивосток

максим решетников

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Охлаждение экономики РФ сильное, у Банка России большое пространство для снижения учетной ставки, насколько - это прерогатива регулятора, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Охлаждение экономики такое сильное, и мы исходим из того, что у Банка России большое пространство для смягчения денежно-кредитных условий, для снижения ставки. Как и на сколько - это уже их прерогатива", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

2025

владивосток, максим решетников