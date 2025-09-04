Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников заявил о сильном охлаждении российской экономики
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Охлаждение экономики РФ сильное, у Банка России большое пространство для снижения учетной ставки, насколько - это прерогатива регулятора, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. "Охлаждение экономики такое сильное, и мы исходим из того, что у Банка России большое пространство для смягчения денежно-кредитных условий, для снижения ставки. Как и на сколько - это уже их прерогатива", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
11:45 04.09.2025
 
Решетников заявил о сильном охлаждении российской экономики

Решетников: экономика РФ охлаждена, у ЦБ есть пространство для снижения ставки

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Охлаждение экономики РФ сильное, у Банка России большое пространство для снижения учетной ставки, насколько - это прерогатива регулятора, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Охлаждение экономики такое сильное, и мы исходим из того, что у Банка России большое пространство для смягчения денежно-кредитных условий, для снижения ставки. Как и на сколько - это уже их прерогатива", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
