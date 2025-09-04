Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250904/rezervy-861793471.html
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России - 04.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России
Международные резервы РФ с 22 по 29 августа увеличились на 0,4% и составили 685,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T16:09+0300
2025-09-04T16:09+0300
банк россии
финансы
россия
сша
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4cf451e22800dd523867fa9ab6382aa2.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 22 по 29 августа увеличились на 0,4% и составили 685,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 29 августа 2025 года составили 685,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,7 млрд долларов США, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 22 августа составляли 682,8 миллиарда долларов. А исторический максимум был достигнут по состоянию на конец дня 25 июля - 695,5 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
https://1prime.ru/20250904/turtsiya-861791804.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931677_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59d486ecda092cfb429281d59a6bff7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, сша, мвф
Банк России, Финансы, РОССИЯ, США, МВФ
16:09 04.09.2025
 
ЦБ зафиксировал рост международных резервов России

Международные резервы России с 22 по 29 августа увеличились на 0,4%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 22 по 29 августа увеличились на 0,4% и составили 685,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 29 августа 2025 года составили 685,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,7 млрд долларов США, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 22 августа составляли 682,8 миллиарда долларов. А исторический максимум был достигнут по состоянию на конец дня 25 июля - 695,5 миллиарда долларов.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Резервные активы ЦБ Турции достигли исторического рекорда
15:38
 
Банк РоссииФинансыРОССИЯСШАМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала