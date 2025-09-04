https://1prime.ru/20250904/rezervy-861793471.html

ЦБ зафиксировал рост международных резервов России

ЦБ зафиксировал рост международных резервов России

Международные резервы РФ с 22 по 29 августа увеличились на 0,4% и составили 685,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 04.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 22 по 29 августа увеличились на 0,4% и составили 685,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 29 августа 2025 года составили 685,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 2,7 млрд долларов США, или на 0,4%, в основном из-за положительной переоценки", - сказано в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 22 августа составляли 682,8 миллиарда долларов. А исторический максимум был достигнут по состоянию на конец дня 25 июля - 695,5 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

