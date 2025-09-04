https://1prime.ru/20250904/rosatom-861745063.html
"Росатом" планирует в 2026 году начать работы на площадке Приморской АЭС
Добавлены подробности по тексту. | 04.09.2025, ПРАЙМ
Добавлены подробности по тексту.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2026 году начать работы на площадке будущей АЭС большой мощности в Приморском крае, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Практически выбрана площадка. Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума.
"А до конца года появится новое юридическое лицо - приморский филиал концерна "Росэнергоатом", - добавил Лихачев. "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома") является оператором российских АЭС.
Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока №1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока №2 планируется на 2035 год.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
