https://1prime.ru/20250904/rosatom-861745063.html

"Росатом" планирует в 2026 году начать работы на площадке Приморской АЭС

"Росатом" планирует в 2026 году начать работы на площадке Приморской АЭС - 04.09.2025, ПРАЙМ

"Росатом" планирует в 2026 году начать работы на площадке Приморской АЭС

Добавлены подробности по тексту. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T04:35+0300

2025-09-04T04:35+0300

2025-09-04T04:35+0300

энергетика

приморский край

владивосток

алексей лихачев

росатом

росэнергоатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861745063.jpg?1756949722

Добавлены подробности по тексту. ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2026 году начать работы на площадке будущей АЭС большой мощности в Приморском крае, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Практически выбрана площадка. Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением и выйти на площадку уже в следующем году", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума. "А до конца года появится новое юридическое лицо - приморский филиал концерна "Росэнергоатом", - добавил Лихачев. "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома") является оператором российских АЭС. Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Планируется, что заливка первого бетона (фактическое начало строительства) на площадке энергоблока №1 состоится в 2027 году, ввод его в эксплуатацию намечен на 2033 год. Ввод энергоблока №2 планируется на 2035 год. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

приморский край

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

приморский край, владивосток, алексей лихачев, росатом, росэнергоатом