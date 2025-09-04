"Росатом" начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС

https://1prime.ru/20250904/rosatom-861745385.html

Добавлен третий абзац ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Росатом" с 2028-2029 годов начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС в России, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Где-то с 2028-2029-го нам придется системно занимать ресурсы на строительство атомных электростанций", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума. По планам, к 2042 году в различных регионах России, в том числе на Дальнем Востоке, намечено построить 38 атомных энергоблоков разного типа и мощности. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

