"Росатом" начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС
"Росатом" начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС - 04.09.2025, ПРАЙМ
"Росатом" начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС
04.09.2025
2025-09-04T04:41+0300
2025-09-04T04:41+0300
2025-09-04T04:41+0300
Добавлен третий абзац
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. "Росатом" с 2028-2029 годов начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС в России, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Где-то с 2028-2029-го нам придется системно занимать ресурсы на строительство атомных электростанций", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума.
По планам, к 2042 году в различных регионах России, в том числе на Дальнем Востоке, намечено построить 38 атомных энергоблоков разного типа и мощности.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Росатом" начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС
Лихачев: "Росатом" начнет системно привлекать заемные средства на строительство АЭС
