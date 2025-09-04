https://1prime.ru/20250904/rosnedra--861780080.html

Роснедра выставят на аукцион месторождения нефти и газа в Якутии

2025-09-04T12:51+0300

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Роснедра планируют выставить на аукцион шесть участков нефти и газа в Якутии, разведка которых шла в рамках первого этапа федерального проекта "Геология: Возрождение легенды", сообщило Минприроды РФ. "На данный момент в список аукционов Роснедра готовятся включить сразу шесть участков нефти и газа в Якутии, разведка которых шла по федеральному проекту. Суммарный объем прогнозных ресурсов их составляет 3,502 триллиона кубических метров газа, 59,5 миллиона тонн конденсата и 1,38 миллиона тонн нефти", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках ВЭФ рассказал российскому президенту Владимиру Путину об особом внимании министерства к сохранению экологии при реализации инвестиционных проектов. "На Дальнем Востоке создается сейчас много инфраструктурных проектов. В сфере недропользования это требует бережного отношения к природе. Поэтому все службы и ведомства, которые находятся в структуре Минприроды России, прежде всего Росприроднадзор, тесно взаимодействуют с руководителями регионов и сопровождают проекты. Проводится экологическая экспертиза, сразу на стадии проектирования делается все возможное, чтобы не возникли вопросы в будущем", - приводятся в сообщении слова Козлова. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

