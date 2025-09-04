https://1prime.ru/20250904/rossija-861742885.html
Россия в июле увеличила импорт шоколада из Японии в 5,4 раза
Россия в июле увеличила импорт шоколада из Японии в 5,4 раза - 04.09.2025, ПРАЙМ
Россия в июле увеличила импорт шоколада из Японии в 5,4 раза
Россия в июле увеличила импорт шоколада из Японии сразу в 5,4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года - до 114,4 тысячи долларов, став крупнейшим... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T03:16+0300
2025-09-04T03:16+0300
2025-09-04T03:16+0300
экономика
россия
бизнес
япония
великобритания
нидерланды
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861742885.jpg?1756944981
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт шоколада из Японии сразу в 5,4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года - до 114,4 тысячи долларов, став крупнейшим покупателем этого продукта, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости.
В месячном выражении динамика была еще более впечатляющей - по сравнению с июньскими объемами в деньгах рост составил 15,5 раза.
Россия в июле была крупнейшим покупателем шоколада у Японии - она потребила 45% ее экспорта. Это больше, чем у Великобритании и Нидерландов вместе взятых, занявших второе и третье места соответственно среди главных импортеров этого продукта.
В июне Россия была на третьей строчке.
япония
великобритания
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, япония, великобритания, нидерланды
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ
Россия в июле увеличила импорт шоколада из Японии в 5,4 раза
Россия в июле увеличила импорт шоколада из Японии в 5,4 раза - до 114,4 тысячи долларов
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт шоколада из Японии сразу в 5,4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года - до 114,4 тысячи долларов, став крупнейшим покупателем этого продукта, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости.
В месячном выражении динамика была еще более впечатляющей - по сравнению с июньскими объемами в деньгах рост составил 15,5 раза.
Россия в июле была крупнейшим покупателем шоколада у Японии - она потребила 45% ее экспорта. Это больше, чем у Великобритании и Нидерландов вместе взятых, занявших второе и третье места соответственно среди главных импортеров этого продукта.
В июне Россия была на третьей строчке.