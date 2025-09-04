https://1prime.ru/20250904/rossija-861742885.html

Россия в июле увеличила импорт шоколада из Японии в 5,4 раза

2025-09-04T03:16+0300

2025-09-04T03:16+0300

2025-09-04T03:16+0300

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт шоколада из Японии сразу в 5,4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года - до 114,4 тысячи долларов, став крупнейшим покупателем этого продукта, свидетельствуют данные японской таможни, которые изучило РИА Новости. В месячном выражении динамика была еще более впечатляющей - по сравнению с июньскими объемами в деньгах рост составил 15,5 раза. Россия в июле была крупнейшим покупателем шоколада у Японии - она потребила 45% ее экспорта. Это больше, чем у Великобритании и Нидерландов вместе взятых, занявших второе и третье места соответственно среди главных импортеров этого продукта. В июне Россия была на третьей строчке.

