https://1prime.ru/20250904/rossija-861745904.html

Вылов горбуши в этом году в России на 60% выше уровня прошлого года

Вылов горбуши в этом году в России на 60% выше уровня прошлого года - 04.09.2025, ПРАЙМ

Вылов горбуши в этом году в России на 60% выше уровня прошлого года

Вылов горбуши в этом году в России на 60% выше уровня прошлого года, однако этого недостаточно для снижения цены на нее, рассказал РИА Новости на ВЭФ-2025... | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T04:50+0300

2025-09-04T04:50+0300

2025-09-04T04:50+0300

бизнес

экономика

россия

владивосток

варпэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861745904.jpg?1756950645

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Вылов горбуши в этом году в России на 60% выше уровня прошлого года, однако этого недостаточно для снижения цены на нее, рассказал РИА Новости на ВЭФ-2025 президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. "В этом году вылов горбуши на 60% выше, чем в прошлом году. Ежегодные уловы тихоокеанских лососей, в которые входит и горбуша, отличаются год от года в два-три раза, поэтому цены на лососёвом рынке устроены ассиметрично", - рассказал Зверев. Он уточнил, что "на актуальную цену воздействует не только улов нынешнего года и его соотношение с предшествующим годом, на актуальную цену воздействует степень снижения или повышения цены предшествующего года". "При этом ценовая пружина всегда разжимается с большей скоростью, чем сжимается. Приведу пример. В 2024 году вылов горбуши был в три с половиной раза меньше, чем в 2023 году. Это подбросило цены на рыбу и икру на очень высокий уровень", - пояснил Зверев. "Для того, чтобы отыграть цены назад, улов горбуши в этом году должен превысить улов прошлого года примерно в три раза, но улов горбуши в этом году превысил прошлогодний уровень на 60%, это вдвое меньше, чем необходимо для возвращения цены на уровень 2023 года", - заключил собеседник агентства. По данным ВАРПЭ на 1 сентября 2025 года, российские рыбаки добыли 312,7 тысяч тонн тихоокеанский лососей. Вылов превысил первоначальный прогноз рыбохозяйственной науки, установленный на уровне 311,7 тысяч тонн. В 2024 году в России было добыто 235,5 тысяч тонн тихоокеанских лососей, а годом ранее - 609 тысяч тонн. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, варпэ