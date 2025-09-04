https://1prime.ru/20250904/rossija-861746857.html
Россия на четверть нарастила импорт бананов из Эквадора
2025-09-04T05:15+0300
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россия за первое полугодие текущего года на четверть нарастила импорт эквадорских бананов, почти полностью ликвидировав прошлогоднюю просадку, следует из расчетов РИА Новости по данным эквадорского центробанка.
Так, компании из этой латиноамериканской страны за первые шесть месяцев текущего года отгрузили на российский рынок 749,2 тысячи тонн бананов на 400 миллионов долларов. В абсолютном выражении поставки подскочили на четверть, а в денежном - на пятую часть.
В результате российские компании почти ликвидировали произошедшую в первом полугодии прошлого года просадку в закупках, вернувшись на средний уровень 2020-2023 годов. Тогда за январь-июнь Россия в среднем импортировала у Эквадора 771 тысячу тонн бананов, а расходы на их закупки составляли 374 миллиона долларов.
Россия осталась основным покупателем эквадорских бананов, увеличив свою долю с 19,1% в январе-июне прошлого года до 21,6% за аналогичный период этого года. США стали вторыми с долей в 15% против 14,7% годом ранее, тройку лидеров замкнули Нидерланды, которые сохранили за собой 6,9% эквадорского экспорта.
