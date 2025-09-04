Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ведет работу с Гуанчжоу по продвижению на туристическом рынке Китая - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/rossija-861753697.html
Россия ведет работу с Гуанчжоу по продвижению на туристическом рынке Китая
Россия ведет работу с Гуанчжоу по продвижению на туристическом рынке Китая - 04.09.2025, ПРАЙМ
Россия ведет работу с Гуанчжоу по продвижению на туристическом рынке Китая
Россия проводит большую работу по продвижению на туристическом рынке Китая, сейчас ведется работа с Гуанчжоу, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор... | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T07:51+0300
2025-09-04T07:51+0300
россия
туризм
бизнес
китай
кнр
рф
борис титов
мид китая
мид кнр
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861753697.jpg?1756961465
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия проводит большую работу по продвижению на туристическом рынке Китая, сейчас ведется работа с Гуанчжоу, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Мы проводим большую работу по продвижению России за рубежом на китайском рынке. Сейчас ведем работу с Гуанчжоу, будем представлять Россию под единым стендом на их выставке", - сказал он. Кондратьев отметил, что пока сложно сказать, какую роль в этом сыграет безвизовый режим с КНР. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, туризм, бизнес, китай, кнр, рф, борис титов, мид китая, мид кнр, мид
РОССИЯ, Туризм, Бизнес, КИТАЙ, КНР, РФ, Борис Титов, МИД Китая, МИД КНР, МИД
07:51 04.09.2025
 
Россия ведет работу с Гуанчжоу по продвижению на туристическом рынке Китая

МЭР: Россия проводит большую работу по продвижению на туристическом рынке Китая

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия проводит большую работу по продвижению на туристическом рынке Китая, сейчас ведется работа с Гуанчжоу, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Мы проводим большую работу по продвижению России за рубежом на китайском рынке. Сейчас ведем работу с Гуанчжоу, будем представлять Россию под единым стендом на их выставке", - сказал он.
Кондратьев отметил, что пока сложно сказать, какую роль в этом сыграет безвизовый режим с КНР.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
 
РОССИЯТуризмБизнесКИТАЙКНРРФБорис ТитовМИД КитаяМИД КНРМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала