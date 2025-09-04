Россия ведет работу с Гуанчжоу по продвижению на туристическом рынке Китая

https://1prime.ru/20250904/rossija-861753697.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия проводит большую работу по продвижению на туристическом рынке Китая, сейчас ведется работа с Гуанчжоу, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Мы проводим большую работу по продвижению России за рубежом на китайском рынке. Сейчас ведем работу с Гуанчжоу, будем представлять Россию под единым стендом на их выставке", - сказал он. Кондратьев отметил, что пока сложно сказать, какую роль в этом сыграет безвизовый режим с КНР. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Позже спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Россией и Китаем предполагает аналогичную меру и для граждан КНР. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

2025

