Губернаторы трех регионов планируют ужесточить продажу алкоголя, пишут СМИ
Губернаторы регионов Дальнего Востока намерены ужесточить продажу алкоголя
Винные бокалы. Архивное фото
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Власти ряда регионов Дальнего Востока планируют усилить регулирование продаж алкоголя, передает РБК.
"Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки", — сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в рамках Восточного экономического форума.
По его мнению, наличие точек продажи алкогольной продукции в непосредственной близости от жилых зон является неправильным решением, и он выступает за уменьшение количества таких мест с последующим увеличением разрешенного радиуса для продаж.
Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в регионе будет введено ограничение на минимальное расстояние между точками продажи алкоголя, а также социальными учреждениями и жилыми домами.
Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в регионе будет введено ограничение на минимальное расстояние между точками продажи алкоголя, а также социальными учреждениями и жилыми домами.
"Мы не собираемся останавливаться. И поэтапно будем ужесточать требования", — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
С 1 марта в Вологодской области начал действовать закон, ограничивающий время розничной продажи алкоголя: с понедельника по пятницу спиртное можно купить с 12:00 до 14:00, а по выходным и праздникам — с 8:00 до 23:00. В ресторанах продажа алкоголя не ограничивается по времени.
С 1 сентября в Московской области введен запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов, за исключением тех, чьи входы находятся на улице и не более чем в 30 метрах от дороги. По данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведенного в мае, свыше половины россиян выразили готовность поддержать антиалкогольные инициативы, если они были бы объявлены в стране.