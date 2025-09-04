https://1prime.ru/20250904/rossiya-861752807.html

Губернаторы трех регионов планируют ужесточить продажу алкоголя, пишут СМИ

Губернаторы трех регионов планируют ужесточить продажу алкоголя, пишут СМИ - 04.09.2025, ПРАЙМ

Губернаторы трех регионов планируют ужесточить продажу алкоголя, пишут СМИ

Власти ряда регионов Дальнего Востока планируют усилить регулирование продаж алкоголя, передает РБК. | 04.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-04T07:36+0300

2025-09-04T07:36+0300

2025-09-04T07:36+0300

бизнес

россия

дальний восток

магаданская область

амурская область

василий орлов

вциом

https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d586bdf9c9038dc2f20cf8eef71d97e9.jpg

МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Власти ряда регионов Дальнего Востока планируют усилить регулирование продаж алкоголя, передает РБК. "Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки", — сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в рамках Восточного экономического форума. По его мнению, наличие точек продажи алкогольной продукции в непосредственной близости от жилых зон является неправильным решением, и он выступает за уменьшение количества таких мест с последующим увеличением разрешенного радиуса для продаж. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в регионе будет введено ограничение на минимальное расстояние между точками продажи алкоголя, а также социальными учреждениями и жилыми домами. "Мы не собираемся останавливаться. И поэтапно будем ужесточать требования", — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. С 1 марта в Вологодской области начал действовать закон, ограничивающий время розничной продажи алкоголя: с понедельника по пятницу спиртное можно купить с 12:00 до 14:00, а по выходным и праздникам — с 8:00 до 23:00. В ресторанах продажа алкоголя не ограничивается по времени. С 1 сентября в Московской области введен запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов, за исключением тех, чьи входы находятся на улице и не более чем в 30 метрах от дороги. По данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведенного в мае, свыше половины россиян выразили готовность поддержать антиалкогольные инициативы, если они были бы объявлены в стране.

https://1prime.ru/20250831/alkogol-861530349.html

https://1prime.ru/20250827/polsha-861311035.html

https://1prime.ru/20250731/poshlina-860160731.html

дальний восток

магаданская область

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дальний восток, магаданская область, амурская область, василий орлов, вциом