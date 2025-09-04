Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернаторы трех регионов планируют ужесточить продажу алкоголя, пишут СМИ - 04.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250904/rossiya-861752807.html
Губернаторы трех регионов планируют ужесточить продажу алкоголя, пишут СМИ
Губернаторы трех регионов планируют ужесточить продажу алкоголя, пишут СМИ - 04.09.2025, ПРАЙМ
Губернаторы трех регионов планируют ужесточить продажу алкоголя, пишут СМИ
Власти ряда регионов Дальнего Востока планируют усилить регулирование продаж алкоголя, передает РБК. | 04.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-04T07:36+0300
2025-09-04T07:36+0300
бизнес
россия
дальний восток
магаданская область
амурская область
василий орлов
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d586bdf9c9038dc2f20cf8eef71d97e9.jpg
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Власти ряда регионов Дальнего Востока планируют усилить регулирование продаж алкоголя, передает РБК. "Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки", — сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в рамках Восточного экономического форума. По его мнению, наличие точек продажи алкогольной продукции в непосредственной близости от жилых зон является неправильным решением, и он выступает за уменьшение количества таких мест с последующим увеличением разрешенного радиуса для продаж. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в регионе будет введено ограничение на минимальное расстояние между точками продажи алкоголя, а также социальными учреждениями и жилыми домами. "Мы не собираемся останавливаться. И поэтапно будем ужесточать требования", — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. С 1 марта в Вологодской области начал действовать закон, ограничивающий время розничной продажи алкоголя: с понедельника по пятницу спиртное можно купить с 12:00 до 14:00, а по выходным и праздникам — с 8:00 до 23:00. В ресторанах продажа алкоголя не ограничивается по времени. С 1 сентября в Московской области введен запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов, за исключением тех, чьи входы находятся на улице и не более чем в 30 метрах от дороги. По данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведенного в мае, свыше половины россиян выразили готовность поддержать антиалкогольные инициативы, если они были бы объявлены в стране.
https://1prime.ru/20250831/alkogol-861530349.html
https://1prime.ru/20250827/polsha-861311035.html
https://1prime.ru/20250731/poshlina-860160731.html
дальний восток
магаданская область
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/17/842311784_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_86ab332e3bfd1b3c4cde92245edee435.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, дальний восток, магаданская область, амурская область, василий орлов, вциом
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Амурская область, Василий Орлов, ВЦИОМ
07:36 04.09.2025
 
Губернаторы трех регионов планируют ужесточить продажу алкоголя, пишут СМИ

Губернаторы регионов Дальнего Востока намерены ужесточить продажу алкоголя

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВинные бокалы
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Винные бокалы. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сентября — ПРАЙМ. Власти ряда регионов Дальнего Востока планируют усилить регулирование продаж алкоголя, передает РБК.
"Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки", — сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов в рамках Восточного экономического форума.
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2025
В Нижегородской области пять человек умерли из-за суррогатного алкоголя
31 августа, 13:42
По его мнению, наличие точек продажи алкогольной продукции в непосредственной близости от жилых зон является неправильным решением, и он выступает за уменьшение количества таких мест с последующим увеличением разрешенного радиуса для продаж.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что в регионе будет введено ограничение на минимальное расстояние между точками продажи алкоголя, а также социальными учреждениями и жилыми домами.
"Мы не собираемся останавливаться. И поэтапно будем ужесточать требования", — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Здание МИДа Польши в Варшаве - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
В Польше хотят увеличить оборонные расходы, повышая акцизы на алкоголь
27 августа, 10:30
С 1 марта в Вологодской области начал действовать закон, ограничивающий время розничной продажи алкоголя: с понедельника по пятницу спиртное можно купить с 12:00 до 14:00, а по выходным и праздникам — с 8:00 до 23:00. В ресторанах продажа алкоголя не ограничивается по времени.
С 1 сентября в Московской области введен запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов, за исключением тех, чьи входы находятся на улице и не более чем в 30 метрах от дороги. По данным опроса аналитического центра ВЦИОМ, проведенного в мае, свыше половины россиян выразили готовность поддержать антиалкогольные инициативы, если они были бы объявлены в стране.
Молдавские вина - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Reuters сообщил о пошлине в 15% на алкоголь из ЕС при ввозе в США с августа
31 июля, 13:29
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬАмурская областьВасилий ОрловВЦИОМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала