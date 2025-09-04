Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЭР рассказали, зачем американцы приезжают в Россию - 04.09.2025, ПРАЙМ
В МЭР рассказали, зачем американцы приезжают в Россию
В МЭР рассказали, зачем американцы приезжают в Россию - 04.09.2025, ПРАЙМ
В МЭР рассказали, зачем американцы приезжают в Россию
Американцы приезжают в Россию и в качестве туристов, но чаще поездки случаются в рабочих целях, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента... | 04.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Американцы приезжают в Россию и в качестве туристов, но чаще поездки случаются в рабочих целях, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Приезжают, но очень минимальное количество. В основном это деловые поездки", - сказал он, комментируя турпоток из США в РФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
2025
08:26 04.09.2025
 
В МЭР рассказали, зачем американцы приезжают в Россию

Минэкономразвития: граждане США посещают Россию, но чаще в рабочих целях

Флаг США
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Американцы приезжают в Россию и в качестве туристов, но чаще поездки случаются в рабочих целях, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Приезжают, но очень минимальное количество. В основном это деловые поездки", - сказал он, комментируя турпоток из США в РФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
